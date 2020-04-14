Форма пика: Путин призвал готовиться к разным сценариям эпидемии

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией власти должны оказать максимальную поддержку всем категориям медперсонала. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы непрофильным врачам, которые не принимают непосредственного участия в лечении инфицированных пациентов, урезали зарплаты, а тем более — увольняли. Об этом «Известиям» заявили в Госдуме, комментируя итоги совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России, в котором принял участие президент страны. Выступая на мероприятии, глава государства вновь дал понять: расслабляться рано, хвастаться особо нечем, а губернаторов, которые не примут в своих регионах соответствующих мер, будут судить за преступную халатность.

Объективный прогноз

Совещание, посвященное санитарно-эпидемиологической обстановке в стране, Владимир Путин вновь провел в режиме видеоконференции. Мероприятие, увы, началось не с самых приятных новостей.

— Мы видим с вами, что обстановка меняется практически ежедневно. И к сожалению, не в лучшую сторону. Увеличивается число заболевших людей, причем все больше случаев именно тяжелого протекания болезни, именно тяжелого, — подчеркнул президент.

По словам главы государства, определяющими во многом станут ближайшие недели. И на этом фоне, разумеется, важную роль играет способность объективно прогнозировать развитие ситуации.

— И не только среднесрочный или долгосрочный, но и на периоды ближайших трех, семи и десяти дней. Я прошу правительство вести и постоянно обновлять такой прогноз, исходя из реально складывающейся обстановки, — отметил Владимир Путин.

Президент призвал учитывать все сценарии развития ситуации, чтобы оперативно корректировать стратегию действий по оказанию медпомощи гражданам. По его словам, в нынешних реалиях вся система здравоохранения должна работать как единый механизм, необходимо задействовать все ресурсы и распределить нагрузку на больницы и клиники.

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— Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы, — пояснил Владимир Путин.

Глава РФ поручил устранить дефицит средств индивидуальной защиты медиков. В частности — проработать возможность централизованных закупок и создания единого федерального резерва средств защиты, а также оборудования и лекарств, применяемых при лечении инфицированных. С помощью этого резерва можно будет оперативно помогать регионам и медорганизациям, уточнил он.

— Сейчас врачи находятся на передовой, они круглосуточно живут и работают в больницах. В этих условиях необходимо усилить соцподдержку всем категориям медперсонала. Предусмотренные ранее льготы должны также распространяться на ординаторов, аспирантов, студентов-медиков, которых привлекают для борьбы с коронавирусной инфекцией, — заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Парламентарий, однако, уверен, что помощь должна быть не только материальной — врачи нуждаются и в психологической поддержке.

— Но ни в коем случае нельзя допустить, чтобы непрофильным врачам урезали зарплаты или вовсе увольняли. Мы должны понимать, что не только инфекционисты находятся в зоне риска — весь персонал больниц должен быть обеспечен полным набором защиты, — подытожил он.

Зарплаты докторам и другим сотрудникам медучреждений, которые непосредственно не принимают участие в борьбе с COVID-19, ни в коем случае не должны понижаться, согласен и депутат Госдумы Алексей Чепа. Даже физиотерапевты, которые ежедневно принимают десятки пациентов, тоже находятся на передовой и рискуют заразиться коронавирусной инфекцией.

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— Сейчас много людей по-прежнему обращаются к самым разным врачам. А мы прекрасно знаем, что переносчиком вируса может быть человек, у которого не проявляются симптомы заболевания, — пояснил «Известиям» парламентарий.

Кроме того, надо понимать, что инфекционистов не так много и сейчас к борьбе с COVID-19 подключаются врачи других специальностей, добавил депутат. Поэтому сегодня все медики без исключения находятся в группе риска, заключил Алексей Чепа.

Во время совещания президент не исключил, что к борьбе с пандемией будут привлечены медики Минобороны. Он отметил, что во многих регионах страны ведомство уже приступило к работе по возведению новых инфекционных медучреждений, которые могут быть задействованы при необходимости.

В ожидании тенденции

Тем временем, вице-премьер Татьяна Голикова во время совещания напомнила, что рост количества заболевших COVID-19 ожидается на этой неделе и в начале следующей.

— Конечно, нам очень хотелось бы, чтобы это нарастание превратилось в плато и мы уже имели какую-то более или менее устойчивую тенденцию, за которой могли бы наблюдать и по ней корректировать свои действия, — заявила она.

По данным вице-премьера, на сегодня в РФ зарегистрировано свыше 18 тыс. случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки количество заразившихся увеличилось на 2558 человек. Число летальных исходов составило 148 человек. Основное увеличение (72,3%) приходится на два региона — Москву и Московскую область, добавила она.

п3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сейчас в стране развернуто 40 тыс. коек для инфицированных пациентов. Тем не менее власти планируют увеличить количество таких мест до 95 тыс. Татьяна Голикова напомнила о важности соблюдения режима самоизоляции в сложившейся ситуации. Увы, на экране телевизора или даже из окна собственного дома и сегодня можно увидеть нарушителей карантина, которые, кажется, до сих пор не воспринимают угрозу всерьез.

Очевидно, что пик до сих пор не пройден, и никто не может знать, удастся ли России избежать сценариев, по которым пошли некоторые страны, согласен профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский. Наиболее сложная ситуация сейчас наблюдается в США, где COVID-19 заразилось уже более полумиллиона человек, а число летальных исходов превысило 22 тыс. Высокая смертность наблюдается и во многих странах Евросоюза — в частности, в Италии, Испании, Франции и Великобритании.

Поэтому сейчас необходимо внимательно следить за статистикой и не делать преждевременных выводов. Если хотя бы в течение 14 дней мы будем наблюдать существенное снижение заражений, можно будет сказать, что «мы не поражены в этом сражении», подчеркнул в беседе с «Известиями» Алексей Аграновский. Эксперт уверен, что для этого требуется серьезный подход каждого жителя России, которые не должны нарушать режим самоизоляции.

— Каждая семья и каждое домовладение должны быть ответственны. Нельзя полагаться только на карательные меры. Наоборот, они не должны быть такими жесткими. Каждый гражданин должен себя ограничивать. К сожалению, это очень трудно. Но карательные меры будут только сдавливать пружину, — заявил «Известиям» Алексей Аграновский.

п5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

По мнению эксперта, нельзя допустить и ситуации, когда из-за борьбы с коронавирусом не будет предоставлена помощь людям, которые страдают другими серьезными заболеваниями. Речь, к примеру, идет об онкологии.

Преступная халатность

Доложила Татьяна Голикова и о ситуации вокруг тестирования на СOVID-19. На сегодня его в нашей стране проводят 254 лаборатории, включая 18 частных. Кроме того, в РФ на прошлой неделе была зарегистрирована ИФА-тест-система, которая позволяет определить наличие антител и выявить тех, кто уже переболел. В первую очередь такие тест-системы поступят в столицу и будут использованы для проверки медицинских работников, отметила Татьяна Голикова.

— У нас есть первые результаты иммуноферментного анализа обследования врачей в одной из больниц Москвы, — рассказала во время совещания глава Роспотребнадзора Анна Попова. — Здесь или к сожалению, или к счастью, могу сказать, что только 7% из них имеют иммунитет. С одной стороны, это говорит о том, что эти люди очень качественно исполняют все наши требования, а с другой стороны, что только 7% защищены.

Она также подчеркнула, что примерно у 40% обследованных россиян «клиники нет», то есть часть людей коронавирусом не заболевают совсем. Подобная статистика вселяет большие надежды, считает Алексей Чепа. Ведь у многих болезнь действительно протекает в легкой форме, а из более 18 тыс. заболевших выздоровели уже 1470 человек, подчеркнул парламентарий.

п4 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Положительной новостью президента порадовал и министр здравоохранения Михаил Мурашко, который сообщил о разработке российской компанией препарата против COVID-19. Его клинические испытания должны начаться уже через 10-12 суток.

С другой стороны, министр признался, что его ведомство видит риски нехватки некоторых лекарственных препаратов в РФ.

— У нас установлены лимиты по 17 лекарственным препаратам, по которым необходимо держать на контроле остатки. И реагирование на снижение запасов в том числе включено в регуляторный механизм, — заявил он.

А вот мэр столицы Сергей Собянин доложил о «беспрецедентных DDoS-атаках» на новые онлайн-ресурсы.

— Сегодня мы открыли портал – колл-центр, прием СМС, разные каналы, для того чтобы записываться и получать электронные пропуска. Скажу сразу, эта работа идет непросто. На наш портал мы получили беспрецедентные DDoS-атаки и количество ботов, — заявил он. — Вместе с коллегами отрабатываем таким образом, чтобы эта система работала. Несмотря на сложности, в настоящее время уже выдано 900 тыс. пропусков, около миллиона пропусков, это огромный объем.

В конце совещания Владимир Путин отметил, что ситуация в России пока складывается более благоприятно по сравнению с другими странами, которые столкнулись со вспышкой COVID-19. Несмотря на это, президент констатировал, что и у нас сейчас много проблем и «особенно хвастаться нечем и не к чему». Более того, учитывая тот факт, что пик эпидемии еще не пройден, расслабляться нельзя ни в коем случае.

— Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами Российской Федерации, я еще раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность, со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера, — подытожил президент.

п7 Президент РФ Владимир Путин и президент - председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В этот же день состоялась встреча российского лидера с главой ВТБ Андреем Костиным, который проинформировал Владимира Путина об изменениях в работе с клиентами в условиях кризиса. По словам финансиста, в апреле отсрочки по платежам уже получили 40 тыс. человек, банк одобрил «кредитные каникулы» для малых и микропредприятий сроком до полугода на общую сумму 160 млрд рублей. Кроме того, президент провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо, с которым также обсудил проблемы, связанные с пандемией COVID-19.