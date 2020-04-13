Путин сравнил ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом с преступной халатностью

Президент России Владимир Путин на совещании по вопросу санитарно-эпидемиологической обстановки в РФ 13 апреля заявил, что будет рассматривать ошибки чиновников в борьбе с коронавирусом как преступную халатность.

«Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера», — сказал он.

Совещание с главами субъектов РФ по вопросам противодействия распространению коронавируса Путин провел 8 апреля в формате видеоконференции. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса и граждан.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.