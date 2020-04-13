Путин заявил о привлечении Минобороны для борьбы с COVID-19 при необходимости

Президент России Владимир Путин заявил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране при необходимости будут привлечены медработники Министерства обороны. Об этом российский лидер сообщил в понедельник, 13 апреля, в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.

Также глава государства подчеркнул необходимость оперативного распределения врачей, аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и запасов защитных средств между регионами России в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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