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Путин заявил о необходимости перенаправлять ИВЛ и врачей между регионами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Необходимо оперативно перенаправлять врачей, аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и запасы защитных средств между регионами России в зависимости от эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса. Об этом в понедельник, 13 апреля, заявил президент страны Владимир Путин.

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«Сейчас необходимо эффективно задействовать все наши ресурсы. Повторю, нужно продумать все детали и варианты, рационально распределить нагрузку на больницы и клиники, предусмотреть возможность для маневра с учетом ситуации в конкретных территориях. Речь в том числе о том, чтобы оперативно перенаправлять запасы средств защиты для медицинского персонала, резервы аппаратов ИВЛ и лекарств, а также врачебные бригады именно в те регионы и медицинские учреждения, где они наиболее в данный момент времени востребованы», ― отметил глава государства во время совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в России.

Кроме того, лидер подчеркнул, что в настоящее время обстановка с коронавирусом меняется не в лучшую сторону, поскольку в стране всё больше тех пациентов, у кого болезнь протекает тяжело.

Также Путин добавил, что для борьбы с распространением коронавирусной инфекции в стране при необходимости будут привлечены силы и средства Министерства обороны.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 13 апреля в России общее число заболевших достигло 18 328 человек в 82 регионах страны. Умерли 148 пациентов, выздоровели ― 1470.

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