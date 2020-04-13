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Число пассажиров-льготников в автобусах Подмосковья снизилось на 82%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В общественном транспорте Московской области число пассажиров льготных категорий сократилось на 82% из-за принятых мер на фоне коронавируса. Об этом сообщается на сайте регионального Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры в понедельник, 13 апреля.

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«Утром 13 апреля в автобусах Подмосковья общее число пассажиров сократилось на 76% по сравнению с началом марта. В автобусах не зафиксировано школьников. На 82% сократилось число льготных категорий граждан, что на 9% меньше по сравнению с прошлым понедельником, 6 апреля», — сказано в сообщении.

Отмечается, что с 8 апреля расписание автобусов адаптировано под существующий пассажиропоток.

Кроме того, в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции ограничен бесплатный проезд в автобусах, электричках и метро для людей старше 65 лет, а также льготный проезд для школьников и студентов.

С 15 апреля все жители Московской области для передвижения должны получить цифровой пропуск на портале госуслуг.

В Москве пропускной режим для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте начал действовать 13 апреля. О его введении мэр Москвы Сергей Собянин заявил 10 апреля, сообщив об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.

По состоянию на 13 апреля в России диагностировано 18 328 случаев заболевания COVID-19, из них 2558 — за последние сутки. 1470 человек вылечились, 148 пациентов скончались.

корона

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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