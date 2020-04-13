Число зараженных коронавирусом в России превысило 18 тыс.

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 2558. Таким образом, всего в стране диагностировано 18 328 случаев заболевания. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с COVID-19 13 апреля.

За весь период зафиксировано 148 летальных исходов, выздоровели 1470 человек.

Наибольший прирост заболевших в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — 1355, 495 и 121 человек соответственно. В целом случаи заражения зафиксированы в 82 регионах страны.

По данным Роспотребнадзора, к 13 апреля в России проведено более 1,3 млн тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 141 тыс. человек.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 180 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире. По данным Worldometer на 13 апреля, всего в мире подтверждено свыше 1,8 млн случаев заболевания, скончались 114 тыс. человек.

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