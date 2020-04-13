Названо число проведенных тестов на COVID-19 в России

В России провели более 1,3 млн тестов на коронавирус, под наблюдением из-за подозрения на COVID-19 находятся 141 тыс. человек. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Накануне регулятор сообщал о 146 тыс. находящихся под наблюдением россиянах и 94,3 тыс. проделанных тестов на коронавирус.

Всего, по данным оперштаба, на 12 апреля в России зафиксировано 15 806 случаев заражения этой инфекцией, 132 человека умерли. Вылечился 1291 человек.

10 апреля глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что иммунитет к коронавирусу имеют порядка 3% россиян. По ее словам, это наводит на мысль, что «очень мало людей встречались с этим вирусом». Ведомство собирается проверить на антитела врачей, которые работают с пациентами с COVID-19.

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