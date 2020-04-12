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Названо число находящихся под наблюдением из-за COVID-19 россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Под наблюдением медиков из-за подозрения на коронавирус находятся 146 тыс. россиян. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщил Роспотребнадзор.

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Как уточнили в ведомстве, с начала года под медицинским наблюдением в целом по России находилось 484 130 человек, по состоянию на 11 апреля под контролем остаются 146 972 человека.

За сутки сотрудники службы провели 94,3 тыс. тестов на коронавирус, говорится в материалах Роспотребнадзора.

«Для клинически здоровых лиц, не имеющих возможностей изолированного проживания, в субъектах Российской Федерации предусмотрено 423 обсерватора на 31 489 мест, из них развернуто 212 обсерваторов на 18 553 места, где размещено 3126 человек», — говорится в сообщении на сайте службы.

Ранее в воскресенье стало известно, что число зараженных коронавирусной инфекцией в России за сутки выросло более, чем на 2 тыс. Всего по состоянию на 12 апреля в России зарегистрировано 15 770 случаев коронавируса в 82 регионах. Умерли 130 пациентов, выздоровел 1291 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон «горячей линии» по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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