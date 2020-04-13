Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается. Об этом заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович 12 апреля.

«Достаточно хорошо работали социальные меры дистанцирования и ограничений, и мы действительно с 26 числа (26 марта. — Ред.) пошли по чуть более позитивной динамике, но в последнее время она (ситуация. — Ред.) пошла, к сожалению, уже не по оптимистической траектории», — сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

Специалист отметила, что в России число инфицированных с 1 тыс. до 10 тыс. выросло за 12 дней, в то время как в Германии, Италии и Испании — за восемь дней, а в США — за шесть. При этом уже в пяти странах пройден порог в 100 тыс. зараженных, и на это ушло 15–18 дней.

Препятствием в борьбе с распространением коронавируса является безответственность некоторых граждан, указала Попович. Эксперт отметила, что ряд россиян, в частности молодые люди, ошибочно полагают, что заболевание COVID-19 им не грозит. При этом даже молодежь может находиться в зоне риска, а от осложнений после выздоровления никто не застрахован. Среди таковых: падение физической выносливости, изменение «психологических особенностей», впадение в депрессию, пишет «РИА Новости».

Ранее в апреле специалисты выяснили, что вылечившиеся от коронавируса пациенты могут быть заразны в течение пяти недель. По словам замдиректора по инновационной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора Александра Семенова, источником заражения могут оставаться люди, перенесшие тяжелую форму COVID-19, которым потребовалось длительное лечение.

Китайский эксперт и вовсе предрек человечеству новую волну заражения коронавирусом. По мнению главы шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжана Вэньхуна, людям не удастся победить заболевание летом, поэтому зимой странам вновь придется уйти на карантин.

По состоянию на 12 апреля, в России диагностировано 15 770 случаев заболевания COVID-19, из них 2186 — за последние сутки. 1291 человек вылечились. 130 пациентов скончались.

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