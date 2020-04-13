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Китайский ученый предрек новую волну эпидемии коронавируса

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Фото: Global Look Press/Cai Yang/XinHua
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Человечество может столкнуться с новой волной заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа, но она будет не столь серьезной, как нынешняя. Такое заявление сделал заведующий инфекционным отделением шанхайской больницы «Хуашань», глава шанхайской экспертной группы по лечению COVID-19 Чжан Вэньхун, сообщает «РИА Новости».

По словам эксперта, вспышки коронавирусной инфекции начали возникать в странах Африки, Южной Америки и Восточной Азии и, опираясь на математическую модель, «летом этого года мы не сможем полностью избавиться от этого вируса, когда наступит зима, все снова будут сидеть дома, собираться группами».

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Однако новая волна эпидемии не будет столь масштабной благодаря накопленному во время нынешней опыту, уверен эксперт.

В то же время Вэньхун отмечает, что «странам с недостаточными медицинскими ресурсами, таким как государства Африки и Южной Америки, вероятно, будет сложно пережить следующую зиму».

В свою очередь, заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов выразил уверенность в том, что, несмотря на то что коронавирус постоянно меняется, у него не будет более опасных мутаций.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 114 тыс. человек,выздоровели 423 тыс. пациентов.

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