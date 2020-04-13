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Кинг призвал не сравнивать коронавирус с гриппом из его книги «Противостояние»

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Фото: TASS/PA/Olivier Douliery
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Американский писатель Стивен Кинг признался, что ему становится некомфортно, когда люди начинают сравнивать пандемию коронавируса SARS-CoV-2 со вспышкой гриппа-убийцы в его книге «Противостояние». Об этом он рассказал в интервью изданию NPR, опубликованном 8 апреля.

«Люди говорят мне: «Эх, мы похоже, попали в книгу Стивена Кинга». И единственный мой им на это ответ: «Мне очень жаль», — цитирует писателя телеканал «360».

Кинг признался, что в такие моменты ему «не очень комфортно быть самим собой», пишет REGNUM.

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Стивен Кинг написал роман «Противостояние» в 1978 году, напоминает сайт aif.ru. По сюжету, из лаборатории в Пентагоне вырывается опасный штамм гриппа, созданный как биологическое оружие. В итоге выживает один сотрудник, который покидает пределы штата вместе с семьей в попытке спастись. Между тем герой становится носителем вируса и заражает всех, с кем контактирует. После эпидемии выживает 0,6% человечества.

В настоящее время, находясь в самоизоляции, Кинг работает над новой книгой под рабочим названием «Если это кровоточит», пишет «Газета.ру».

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 13 апреля, в мире зарегистрировано более 1,8 млн случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 114 тыс. человек,выздоровели 423 тыс. пациентов.

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