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Главный инфекционист США допустил ослабление карантина в мае

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Ослабление ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии коронавируса, можно будет начать в мае, если ситуация стабилизируется. Об этом в воскресенье, 12 апреля, сообщает CNN со ссылкой на директора Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

«Думаю, в некотором роде это (послабление. — Ред.) может начаться в следующем месяце. Но делать предположения сложно… Надеюсь, в конце этого месяца мы сможем посмотреть и спросить себя: «Можем ли мы аккуратно и безопасно вернуть некоторые вещи?» Если да, вернем, если нет — продолжим пережидать дальше», — заявил эксперт.

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Несмотря на рекордный уровень смертности в стране за последние дни, ситуация начинает немного «выравниваться». В пример он приводит Нью-Йорк, где в тот же день, когда было зафиксировано наибольшее количество смертей, пошло на снижение число госпитализаций, отметил Фаучи.

Однако он напомнил, что при ослаблении карантина нельзя допустить повторения вспышки.

12 апреля впервые в истории США федеральные власти страны приняли решение одобрить декларацию о введении режима крупного бедствия из-за распространения коронавируса одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия.

Ранее, 10 апреля, американский лидер Дональд Трамп сообщил о готовности властей снять карантинные ограничения, введенные в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в мае. Однако при повторной вспышке заболевания США будут готовы наложить ограничения снова.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 12 апреля, в США зарегистрировано 533 115 случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 20 580 человек, из больниц выписаны 30 502 пациента.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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