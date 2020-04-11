США обогнали Италию по числу жертв коронавируса

В США в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались 18 860 человек. Такие данные приводит в субботу, 11 апреля, университет Джонса Хопкинса.

Таким образом, Штаты обогнали Италию с 18 849 умершими. Так страна стала первой в мире и по смертности от COVID-19, и по числу инфицированных.

Согласно данным университета, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США достигло 503 594, вылечились ― 29 223.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США. В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тыс. человек, что практически составляет половину всех смертей в результате эпидемии коронавируса в стране.

На этом фоне мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио принял решение, что школы не будут открыты до нового учебного года. Об этом он сообщил в субботу в своем Twitter.

Подобное решение, по его словам, непростое, но правильное, так как меры социального дистанцирования дают результат.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического портала Worldometer, на 11 апреля заражены более 1,7 млн человек, скончались в результате заражения инфекцией более 104 тыс. пациентов, выздоровели ― почти 391 тыс.