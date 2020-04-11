Прямой эфир
Сюжет:

США обогнали Италию по числу жертв коронавируса

0
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США в результате заражения коронавирусной инфекцией скончались 18 860 человек. Такие данные приводит в субботу, 11 апреля, университет Джонса Хопкинса.

Рейтинг ободрения: почему Дональд Трамп набирает очки на пандемии
Коронавирус и выход Берни Сандерса из гонки пока не помогли демократам в борьбе за Белый дом

Таким образом, Штаты обогнали Италию с 18 849 умершими. Так страна стала первой в мире и по смертности от COVID-19, и по числу инфицированных.

Согласно данным университета, количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в США достигло 503 594, вылечились ― 29 223.

Самая сложная эпидемиологическая ситуация складывается в штате Нью-Йорк, который стал эпицентром заболевания в США. В результате инфицирования на его территории скончались уже почти 8 тыс. человек, что практически составляет половину всех смертей в результате эпидемии коронавируса в стране.

На этом фоне мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио принял решение, что школы не будут открыты до нового учебного года. Об этом он сообщил в субботу в своем Twitter.

Подобное решение, по его словам, непростое, но правильное, так как меры социального дистанцирования дают результат.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря. Вне Китая болезнь была диагностирована у пациентов более чем в 190 странах. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса.

По данным статистического портала Worldometer, на 11 апреля заражены более 1,7 млн человек, скончались в результате заражения инфекцией более 104 тыс. пациентов, выздоровели ― почти 391 тыс.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В столичном оперштабе разъяснили порядок работы граждан в период самоизоляции
МИД указал США на неподходящее время для новых санкций на фоне COVID-19

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020