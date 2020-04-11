Прямой эфир
Сюжет:

МИД указал США на неподходящее время для новых санкций на фоне COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва не оставила без внимания указ президента США Дональда Трампа, подразумевающий введение визовых санкций в отношении стран, не вывозящих своих граждан из США на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в субботу, 11 апреля.

Часы безрассудного дня: как COVID влияет на ядерное нераспространение
Пандемия коронавируса усложнила вопрос продления Договора о СНВ

Дипломат указал на неподходящее время для новых санкций и подчеркнул, что российская сторона будет разбираться в данном вопросе.

«Нам надо разобраться с содержательной стороной этого сигнала. Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию. <…>», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.

Ранее в субботу стало известно, что Трамп подписал меморандум, который предписывает введение визовых санкций в отношении стран, отказывающихся возвращать своих граждан из США или затягивающих этот процесс в условиях пандемии COVID-19.

Согласно тексту документа, указанные страны создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для жителей США. Список данных государств должен предоставить госсекретарь американскому министру внутренней безопасности. Он, в свою очередь, начнет исполнение плана по введению визовых санкций.

Ограничительные меры могут быть отменены в случае, если иностранное государство возобновило прием своих граждан без задержек. Данный меморандум действует до 31 декабря 2020 года с возможностью продления.

На сегодняшний день, по данным Worldmeter, количество летальных случаев от COVID-19 в США достигло 18 850. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено более 505 тыс. случаев заражения. Вылечились — 28 тыс. пациентов.

По данным Worldmeter, в мире на сегодняшний день коронавирусная инфекция с момента ее появления в Китае в конце декабря диагностирована более чем у 1,7 млн человек. Выздоровели около 390 тыс. человек. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
РПЦ не будет выгонять приходящих в храмы людей
В Смоленске зафиксирована первая смерть от коронавируса

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020