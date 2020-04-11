МИД указал США на неподходящее время для новых санкций на фоне COVID-19

Москва не оставила без внимания указ президента США Дональда Трампа, подразумевающий введение визовых санкций в отношении стран, не вывозящих своих граждан из США на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в субботу, 11 апреля.

Дипломат указал на неподходящее время для новых санкций и подчеркнул, что российская сторона будет разбираться в данном вопросе.

«Нам надо разобраться с содержательной стороной этого сигнала. Пока конкретики мало, но в любом случае сейчас не тот момент, когда нужно обращаться по любому поводу к санкционному инструментарию. <…>», — цитирует «РИА Новости» Рябкова.

Ранее в субботу стало известно, что Трамп подписал меморандум, который предписывает введение визовых санкций в отношении стран, отказывающихся возвращать своих граждан из США или затягивающих этот процесс в условиях пандемии COVID-19.

Согласно тексту документа, указанные страны создают неприемлемые риски в области общественного здравоохранения для жителей США. Список данных государств должен предоставить госсекретарь американскому министру внутренней безопасности. Он, в свою очередь, начнет исполнение плана по введению визовых санкций.

Ограничительные меры могут быть отменены в случае, если иностранное государство возобновило прием своих граждан без задержек. Данный меморандум действует до 31 декабря 2020 года с возможностью продления.

На сегодняшний день, по данным Worldmeter, количество летальных случаев от COVID-19 в США достигло 18 850. Всего с начала эпидемии в стране было выявлено более 505 тыс. случаев заражения. Вылечились — 28 тыс. пациентов.

По данным Worldmeter, в мире на сегодняшний день коронавирусная инфекция с момента ее появления в Китае в конце декабря диагностирована более чем у 1,7 млн человек. Выздоровели около 390 тыс. человек. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.