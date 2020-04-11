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РПЦ не будет выгонять приходящих в храмы людей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Русская православная церковь (РПЦ) не будет выгонять людей, которые приходят в храмы в условиях режима самоизоляции из-за распространения коронавируса. Об этом в субботу, 11 апреля, заявил глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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«Мы ни в коем случае не берем на себя ни функции государства, ни функции медицинских служб, ни функции полиции. Мы считаем, что каждый сейчас должен делать свое дело. Если принято решение о том, по каким причинам люди могут выходить на улицу, а по каким нет, то это уже задача муниципальных властей и полиции ― проследить, чтобы данное распоряжение исполнялось», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Также митрополит Иларион добавил, что в храмах РПЦ священники продолжают совершать богослужения.

Накануне в Московском патриархате в связи с пандемией коронавируса рекомендовали верующим во время Страстной недели и Пасхи молиться дома и не посещать богослужения в храмах. Днем ранее сообщалось, что власти Москвы расторгли договор на проведение пасхальных мероприятий в столице.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля, в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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