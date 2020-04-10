Служебная дистанция: как пройдут пасхальные дни в столичных храмах

До наступления Пасхи осталось чуть больше недели, но ясности, как она будет проводиться, всё еще нет. РПЦ рекомендовала прихожанам в Страстную неделю и в день Светлого Христова Воскресения молиться дома. Рекомендации по проведению Пасхи в условиях эпидемии разослали в столице. Но общих указаний на ближайшие праздники патриархия пока не дала, они появятся в ближайшие дни, отмечают священники, с которыми поговорили «Известия». Священнослужители убеждены, что праздничные службы вряд ли пройдут при закрытых дверях и всех пришедших в храм пустят. По крайней мере, в Москве на прихожан наденут маски, а также установят дистанцию в 1,5 м.

Храмы будут открыты

Документ из 13 пунктов под названием «Порядок организации и совершения богослужений в Москве в Вербное воскресенье, на Страстной седмице, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период» уже передан столичным священникам, рассказал «Известиям» настоятель домового храма святой мученицы Татианы при МГУ, протоиерей Владимир Вигилянский. Он составлен по благословению патриарха Кирилла управляющим делами Московской патриархии митрополитом Дионисием.

пас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В первом пункте рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве. В случае их прихода в храм документ предписывает соблюдать между людьми дистанцию в 1,5 м и поощрять ношение медицинских масок, пояснил священник.

— Да, сейчас есть различные ограничения, но храмы будут открыты для любых людей. И абсолютно никто не может запретить им приходить туда. Ни власть, ни священник, ни даже патриарх, — сказал Владимир Вигилянский.

Тем не менее еще 29 марта патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих в период самоизоляции молиться дома.

— Это сделано, чтобы люди не ходили на службу больными. Чтобы они не рисковали принести заразу в свои семьи, друзьям, сослуживцам, соседям, — отметил Владимир Вигилянский. ­— Если кто-то болеет, то надо позвать священника на дом. Я тоже езжу по таким «вызовам».

пас Пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

По словам Владимира Вигилянского, храм святой мученицы Татианы при МГУ может вместить несколько сотен прихожан. Но в последние две недели на службы приходили по 10–15 человек.

— На Пасху, конечно, будет больше. Я вчера написал обращение к прихожанам с просьбой не собираться в Пасхальную ночь на службу. Отправлю его по внутренней рассылке, которая включает около 700 человек. Кто-то придет к нам в Вербное воскресенье, и я поговорю с ними, а сарафанное радио разнесет. На дверях храма повесим объявление. Надо, чтобы люди сами несли ответственность. Вообще верующие дисциплинированные, — сказал священник, отметив, что надеется увидеть в Пасхальную ночь на службе не более 50 прихожан.

Многие приходы Москвы еще до карантина начали вести онлайн-трансляции служб. Храм Татианы организовал их на своем сайте и в Facebook. Количество просмотров достигает 1,5 тыс., отметил Владимир Вигилянский.

пас Благодатный огонь в аэропорту Внуково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Что касается масок, то, по словам священника, в храме есть некоторый запас, и это позволит обеспечить на праздники защиту. Но служители Церкви будут без масок. Надевать их по нынешним правилам обязательно только для исповеди.

Проблем в проведении таинств исповеди и причастия священник не видит, потому что необязательно делать это непосредственно перед Пасхой, а служб сейчас ведется много. Если начать заранее и распределиться по 50 человек, то все желающие смогут причаститься.

— Переживем мы это дело, — заключил Владимир Вигилянский.

Формат не определен

Другие священники рассказали «Известиям», что ждут в ближайшее время общих указаний от РПЦ. Настоятели храмов Подмосковья пока не получили особых рекомендаций.

— Что касается пасхального богослужения, ожидаем каких-то дополнительных разъяснений, — сказал настоятель Преображенского храма села Большие Вяземы Одинцовского района протоиерей Павел Карташев . — Сегодня мы живем теми рекомендациями и призывами, которые известны всей стране и которые перечислил патриарх: соблюдать режим, не выходить из дома, быть бдительными.

Сейчас ведется большая работа по подготовке общих рекомендаций к Пасхе, сообщил «Известиям» председатель Учебного комитета РПЦ протоиерей Максим Козлов.

— Группа при Святейшем патриархе, которая находится во взаимодействии с различными органами власти, старается найти варианты, не противоречащие противоэпидемическим мерам , — пояснил он. — Так или иначе движение масс к храмам в дни пасхальных торжеств остановить невозможно. Было бы неправильно и жестко их пресечь . Погода в московском регионе ожидается теплая — люди могут стоять на улице на отдалении друг от друга. В больших храмах это может быть разметка социальной дистанции. Эти форматы сейчас определяются и будут известны уже в ближайшие дни.

пас Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Настоятель храма Живоначальной Троицы на Воробьевых горах в Москве протоиерей Андрей Новиков считает, что еще рано говорить о решении по пасхальным богослужениям.

— На Пасху сложно представить, что люди не пойдут в церковь. Всё будет зависеть от дальнейшего развития ситуации и от позиции правительства. Поэтому закономерно стоит ожидать решения за один-два дня до праздника, — сказал он «Известиям».

Отпразднуют дома

Прихожане действительно предпочитают в этом году провести праздник в кругу семью. Такое решение принял, например, председатель Общественного совета при МВД РФ адвокат Анатолий Кучерена, обычно встречающий Пасху в храме Христа Спасителя.

— Сейчас не то время, когда мы можем посещать общественные места, в том числе и церкви, — сказал он «Известиям». — Решения об ограничениях принимаются нам во благо, чтобы не распространять этот чудовищный вирус, который гуляет по всему миру. Поэтому, конечно, хотя мне бы лично очень хотелось пойти, я воздержусь и побуду дома. Надеюсь, на следующий год у меня будет возможность посетить храм Христа Спасителя, сходить на службу и никаких препятствий для этого не будет.

пас Прихожане в храме Христа Спасителя Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Актриса Елена Проклова также считает, что посещение церкви будет лишним в этом году.

— Обычно я хожу в храм у себя в деревне, но в этом году, думаю, это будет неправильно, — сказала она.

А певица Диана Гурцкая подчеркнула в беседе с «Известиями», что искренняя молитва слышна Господу из любого места.

— Пасха — один из самых любимых моих праздников. Так сложилось с детства. Мы всегда красили много яиц — не меньше ста, пекли куличи и готовили разные праздничные угощения. Конечно, в этом году всё иначе. Но такие испытания укрепляют веру и дух, — поделилась она.

Напомним, что 9 апреля РПЦ сообщила, что коронавирус выявлен в общей сложности у восьми священнослужителей Московской епархии. Еще у троих наблюдаются симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден. Прихожанам храмов, где служат эти священники, Церковь рекомендовала самоизолироваться.

Частным бортом

Пандемия коронавируса и закрытие границ не помешают РПЦ получить Благодатный огонь . За ним, как и в прошлые годы, отправится председатель попечительского совета Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин.

— Планируется, что в Израиль полетят Владимир Якунин и представитель Русской православной церкви (по благословению Святейшего патриарха Кирилла). А также еще несколько сотрудников фонда, — сообщили «Известиям» в фонде, уточнив, что доставка будет осуществляться частным бортом.

пас Владимир Якунин с Благодатным огнем в аэропорту Внуково Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Ранее сообщалось, что из-за эпидемии коронавируса отменяется массовая встреча Благодатного огня в аэропорту.

Церемония освящения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме в этом году также пройдет без участия паломников. В торжестве примут участие около 10 человек, в числе которых будут священники храма, а также представители армянской, сирийской и коптской церквей. Затем огонь передадут дипломатическим делегациям разных государств, прибывшим в аэропорт Бен Гурион. Из самолетов им выходить не разрешат — можно будет только открыть двери, чтобы принять святыню.

Сам храм Гроба Господня сейчас закрыт на карантин, как и другие церкви Иерусалима.