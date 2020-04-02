В РПЦ призвали верующих ограничиться телетрансляцией на Пасху

Прихожане Русской православной церкви (РПЦ) должны быть готовы ограничиться трансляцией пасхального богослужения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, но освящение куличей перед праздником состоится. Об этом заявил председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) 2 апреля в программе «Прямая линия митрополита Илариона» портале Jesus-portal.ru.

«Я думаю, что мы специально продумаем в составе Священного синода, как нам встречать Страстную седмицу и Пасху в сложившихся условиях. Но пока что мы должны быть готовы к тому, что, может быть, многим из нас придется ограничиться тем, что мы будем смотреть трансляцию патриаршего богослужения на центральных телеканалах, а в храм прийти не сможем», — сказал он в видеотрансляции портала на YouTube. Православные празднуют Пасху в этом году 16 апреля.

Митрополит Иларион отметил, что перед Пасхой Патриарх Кирилл даст рекомендации, как встречать праздник в сложившихся обстоятельствах.

По словам священнослужителя, граждан временно не будут причащать, чтобы не способствовать распространению инфекции. Церковь будет работать над решением этой проблемы.

Митрополит добавил, что в исключительных случаях исповедовать верующего можно будет по телефону или онлайн из-за распространения коронавируса.

Ранее во вторник в ГУП «Мосгортранс» рассказали, что в этому году на пасхальные праздники отменили специальные автобусы до кладбищ Москвы и Подмосковья из-за распространения коронавируса.

В конце марта Патриарх Кирилл призвал верующих не посещать храмы в условиях распространения коронавируса. Он назвал это трудным решением. В российских соцсетях запущен хэштег #молитесьдома.

Ранее в том же месяце глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион заявил, что в условиях пандемии церковь допускает возможность послабления в правилах поста. Каждый должен соблюдать ограничения в меру здоровья и возможностей, сейчас не лучшее время для строгого поста, подчеркнул он.

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