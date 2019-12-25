Исповедь в два клика: как зарабатывают на онлайн-молебнах

Заказать молитву с телефона, исповедоваться в чате и поставить свечу в Успенском соборе Кремля — облегчить жизнь верующим таким образом пытаются десятки сайтов в интернете. В РПЦ предупреждают прихожан о наплыве мошеннических порталов, продающих несуществующие услуги. В канун больших церковных праздников — Рождества и Пасхи — у таких сайтов растет число заказов. Священников беспокоит этическая сторона вопроса: откупаясь от религиозных обрядов, человек отрывается от религиозной жизни. «Известия» изучили рынок церковных онлайн-услуг и узнали, что об этом думают священники и религиоведы.

Святыни на выбор

Год назад о наплыве мошеннических сайтов, собирающих деньги на записки, рассказал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда. По его словам, всего за год было обнаружено порядка 20 сайтов, которые обманывают посетителей подобным способом. Впрочем, огульно обвинять всех создателей таких сайтов в мошенничестве в РПЦ не спешат: некоторые из них действительно могут передавать собранные деньги в пользу храмов. Да вот только в каком объеме они это делают — не знает никто.

О1 Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Постоянное пользование онлайн-сервисами для заказа молитв и виртуальными часовнями отрывает человека от реальной религиозной жизни, считает глава Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям с общественностью. Тем, у кого нет возможности лично заказывать требы, он рекомендует обращаться в храмы напрямую, минуя посреднические организации. В РПЦ подчеркнули, что для верующего человека не должно быть принципиальной разницы, в каком именно храме о нем молятся.

— Не стоит забывать, что нет никакой разницы, поминают тебя за литургией на Афоне, Валааме или в Бирюлево. Одно дело — подача записок в местах паломничества, это может быть маленьким подвигом, трудами по путешествию в святое место. А когда ты зашел на сайт, кликнул и думаешь, что в известных монастырях литургия «сильнее», то это заблуждение , — заявил Легойда.

В некотором роде кощунство

Один из таких сайтов практически полностью копирует название Русской православной церкви. Его владелец — Общество с ограниченной ответственностью «Церковная лавка онлайн» — предлагает заказывать молебны в самых известных российских храмах за символическую плату. Например, можно поставить свечу или заказать сорокоуст в музейном Архангельском соборе Московского Кремля — усыпальнице российских царей. Без изнурительных очередей можно подать записку в храм Матроны Московской. Создатели уверяют, что сайт не является мошенническим, а требы исполняются в тех монастырях, где их готовы принять. Использование аббревиатуры РПЦ, по словам создателей платформы, не является незаконным, так как ни сама она, ни каждое отдельное слово не являются объектом авторского права или интеллектуальной собственности . Узнать стоимость услуги можно только после заполнения заявки. При этом создатели сайта вкладываются в навязчивую контекстную рекламу, которая после посещения портала всплывает буквально везде.

О2 Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Сервис «Елицы» у представителей православной церкви вызывает определенное доверие, потому что его основатель известен, он создал православную социальную сеть, которая имеет ряд направлений деятельности, в том числе занимается благотворительностью. А вот сервис РПЦ-онлайн, наоборот, вызывает массу вопросов. Его деятельность с трудом может быть проверена, а бухгалтерия и механизмы передачи записок остаются непрозрачными, отметил в беседе с «Известиями» заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

— Мы считаем эту проблему очень сложной и думаем о том, как взаимодействовать с государственными органами и гражданским обществом, чтобы навести какой-то порядок. Сервис РПЦ-онлайн незаконным образом использует название, чтобы ассоциироваться с Русской вравославной церковью, хотя никакого отношения к ней он не имеет. Есть общее правило, согласно которому нормальным способом взаимодействия с церковью является посещение храмов и пожертвование, в том числе за требы, в тех храмах, где человек регулярно присутствует во время богослужений. Мы исходим из того, что верующий человек связан со своим приходом, общается со священнослужителем и там же осуществляет пожертвования. Поэтому не думаю, что у людей, которые живут полноценной приходской жизнью есть необходимость использовать онлайн-сервисы, — пояснил Кипшидзе.

Попытку привлечь внимание прихожан заказами молебнов в известных храмах в РПЦ считают спекулятивным приемом. Просьба помолиться, по словам Кипшидзе, имеет ценность, если она исходит от человека, который нуждается в поддержке, а ее эффект зависит от веры самого человека, а не от значимости храма или известности священника.

О3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

— Тем более это не может быть связано с размером пожертвования. К сожалению, некоторые наши соотечественники продолжают рассматривать церковь как некий сервис духовных услуг, которому можно передать какие-то средства и получить что-то взамен. Спасителю нужны не наши средства, а наше сердце, заменить духовное движение к Богу, трансакциями через платежные системы — в некотором роде кощунство, — отмечает зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом.

Несмотря на то что средства коммуникации призваны облегчить нашу жизнь, повсеместное их использование в духовной жизни ведет к упрощению сложных взаимоотношений и замены их более простыми решениями.

— Это сравнимо с той коммуникацией, которую мы поддерживаем со своими родными людьми. Конечно, мы можем написать им смс или сообщение в мессенджере, но если мы решим, что можем ограничиться такой коммуникацией с женой, детьми или родителями, то легко себе представить, во что превратятся отношения внутри семьи. Не менее ценными являются отношения, которые мы поддерживаем путем участия в церковных таинствах. Они не передаются в виртуальном пространстве и являются непременным условием участия в духовной жизни. Мне кажется, что мы теряем что-то от полноты церковной жизни, если замыкаем ее в рамки виртуального пространства, — резюмировал Кипшидзе.

Исповедь в чате

В социальной сети «ВКонтакте» есть около 40 сообществ, посвященных заказу молебнов. В самом популярном из них свыше 25 тыс. подписчиков. Через него можно подать записки, которые будут читать в одном из храмов Иерусалима. Правда, в каком именно — не уточняется. Стоимость чтения Псалтыря в течение одного месяца оценивают в 600 рублей за одно имя. За год эта же услуга обойдется в 7,2 тыс. рублей.

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В Европе начали распространяться онлайн-сервисы по поиску священников, готовых исповедовать прихожанина здесь и сейчас. Например, в Испании католический священник Рикардо Латорре запустил сервис Confesor Go. Пользователь приложения может договориться об исповеди в любом удобном месте, выбрав нужного священника на карте. В профиле священника указывается его год рождения и год рукоположения, а также фото.

Попытки внедрить сервисы, которые предоставляют пользователям полный набор «молитвенных услуг», — логичный шаг для доведения ситуации до полного абсурда, рассказал в беседе с «Известиями» протодиакон Андрей Кураев.

— Когда просто зачитывают список никому не известных в храме людей ­— это пародия на соборную молитву. Беда в том, что даже если это делается не онлайн, то в 90% случаев заказ молебна за кого-то — это тоже мошенничество. Меня в свое время поразило, когда я приезжал в Троице-Сергиеву лавру, что, когда стоишь рядом с алтарем, к тебе подходит монах и сует в руки пачку записок. На, дескать, молись. Люди хотели, чтобы монахи поминали их близких, а те это скидывают на паломников. В больших многолюдных храмах происходит то же самое. Сама по себе практика соборной молитвы родилась, когда общины были небольшие: сельский храм, все друг друга знают и молятся друг о друге, — отметил Кураев.

О6 Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

По его словам, некоторое время назад подобную деятельность развернули на православных ярмарках адепты общины «Бога Кузи». Они собирали записки на поминовение и собирали пожертвования. Несмотря на то что ее основатель Андрей Попов находится под арестом, эта практика никуда не исчезла.

— Эти торговцы просто берут справку с печатью от настоятеля какого-нибудь удаленного монастыря и получают пропуск на эти ярмарки. Они собирают деньги и какой-то процент от собранного перечисляют в храм . Но записки от совершенно незнакомых людей там никому не нужны. Это откровенный развод людей. Любой человек, который подает записку, должен понимать, что горячее, чем он сам, никто о его нуждах и близких молиться не станет. Опять же когда это в древности соборная молитва, где много людей просят об одном человеке. Но сегодня в условиях нашего анонимного христианства этого уже давно нет, — резюмировал Кураев.

Способ донесения просьбы

Помимо молебнов, в интернете без труда можно найти сайты, предлагающие онлайн-исповедь. Причем откровения людей публикуются здесь же. Безусловно, никакого отношения к церковному таинству исповеди такой вид откровений не имеет. А по мнению экспертов, подобные сервисы таят в себе скрытую опасность. Монетизировать сервис онлайн-исповеди и виртуальную часовню несколько сложнее: обычно создатели ограничиваются реквизитами для пожертвований.

— По большому счету, интернет как способ заказа молебна не несет в себе никакой угрозы. Вы просите церковное сообщество или клирика помолиться, и способ донесения этой просьбы не столь существенен. Другое дело — таинство исповеди. Традиционно оно совершается тет-а-тет между священником и человеком, раскрывающим перед ним свои грехи и духовные болезни. Но опять же мы делаем через интернет многие вещи, о которых раньше и подумать не могли , — отметил Батарчук, добавив, что некоторое время назад многих возмущала замена живого огня на лампочки. А совсем недавно церковь благословила появление реалити-шоу одном из монастырей, где можно будет наблюдать за уединенной монашеской жизнью.

О7 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Если человек не имеет возможности присутствовать в храме, то почему бы ему не воспользоваться интернетом? Я не вижу в этом ничего ужасного, вопрос лишь в том, кто находится на другом конце провода. Там могут оказаться и сектанты, и просто бездельники, да и кто угодно. Как и везде в интернете, нужно иметь некий навык и пользоваться цифровой гигиеной. Как явление — это не хорошо и не плохо, а совершенно в ногу со временем, — рассказал «Известиям» религиовед Денис Батарчук.

По его мнению, появление подобных сервисов — естественный процесс. Интернет проникает во все сферы нашей жизни, и в религиозную в том числе. При этом использование интернета как способа для заказа молебнов не приведет к уменьшению числа прихожан в храмах. Люди старшего возраста относятся к подобным нововведениям достаточно скептически.