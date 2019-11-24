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Фундамент айсберга: как не попасться на интернет-обман с iPhone

«Чем масштабнее разводка, чем она древнее, тем проще ее провернуть» (с)
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Фундамент айсберга: как не попасться на интернет-обман с iPhone
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2019-11-22 17:52:11
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В конце недели СМИ писали о новом способе обмана желающих купить iPhone. Способ этот, напоминающий предприятия Сергея Мавроди, на самом деле уже не актуален. Но есть другой, гораздо более популярный и, что удивительно, действенный. Как не попасться мошенникам, по пунктам объясняют «Известия».

Осенью 2018 года вскоре после выхода новых моделей iPhone несуществующая официально компания «Дрим» стала продавать их со скидкой больше 50%. Но с условием: клиент должен был привести четырех друзей, готовых на такую же сделку. Когда журналисты узнали об этой истории, организаторы финансовой пирамиды уже год как зачистили группы в соцсетях и сайт компании и перестали выходить на связь.

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Продукция Apple, представленная со скидкой на сайте компании DREAM

Продукция Apple, представленная со скидкой на сайте компании DREAM

Фото: DREAM/dreamkazan.com
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Эта схема выглядит даже слишком сложной по сравнению с теми, которые помогают мошенникам наживаться на желании россиян иметь айфон. В группах «ВКонтакте» люди ежедневно рассказывают о том, как столкнулись с разводками, а некоторые жалуются, что повелись, и призывают других быть внимательнее. По ошибкам, которые они допустили, «Известия» создали методичку по общению с мошенниками.

1.

«Здравствуйте. От всей души поздравляю Вас. Вы выиграли в конкурсе нашего магазина/розыгрыше в нашей группе/по дате рождения и времени онлайн Вас случайным образом выбрала программа. И мы дарим Вам новый iPhone» — так начинается 99% сообщений от мошенников, которые предлагают смартфон за смешные деньги.

Первое, что должно насторожить, — ни в каком конкурсе вы, если подумать, не участвовали. Да и в группе не состояли. А если и состояли, то розыгрыш в ней не объявлялся.

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Вконтакте
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Чтобы добавить веса своим словам, мошенники часто ссылаются на раскрученные группы «ВКонтакте», где будто бы проводился розыгрыш. Если поста об этом в ленте группы нет, значит, и айфон вам не пришлют.

2.

Если в чудо верить всё же хочется, можно продолжить переговоры. После приветствия мошенники просят сообщить паспортные данные, телефон и адрес, на который можно прислать выигранный смартфон. Это по какой-то причине единственный способ получить его. Либо из-за контракта организатора с логистической компанией, либо потому, что он находится в отдаленном городе. Иногда мошенники всё же предлагают отдать его в руки, естественно, не в том городе, который указан в профиле пользователя.

И здесь появляется вторая возможность для проверки — пробить адрес магазина в сообщении по онлайн-картам. Иногда выясняется, что дома такого нет. А если по адресу оказывается ТЦ, в него можно позвонить или написать. У некоторых торговых центров есть странички, и они могут сообщить, существует ли магазин, который устраивает розыгрыш.

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Если раздача телефонов приурочена к юбилею магазина, стоит проверить, как давно была создана его страничка «ВКонтакте». Например, с помощью этого сервиса. Если страница моложе магазина, это серьезный повод задуматься.

3.

Возможность забрать смартфон мошенники предлагают редко, так что остается оформлять доставку. Для этого нужно внести совсем небольшую предоплату. Она может идти в счет страховки особо ценного груза или как таможенная пошлина («Все посылки, пересекающие границу эквивалентом 100 тыс. рублей подлежат обязательному страхованию», — писал один из мошенников), как требование транспортной компании или просто как условие проводимой акции («Так как доставка идет из-за границы экспрессом, все услуги требуют немедленной оплаты», — объяснял другой). Сумма варьируется от 300 до нескольких тысяч рублей. Ерунда по сравнению с ценой смартфона.

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Курьер
Фото: Depositphotos
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Правда в том, что страховка ценного груза — необязательное условие его доставки. Тем более что его ценность назначает сам отправитель. Как показывает опыт десятков пользователей, рассказавших о столкновении с подобной схемой, если с вас требуют предоплату за приз — это всегда, всегда развод.

4.

На этом можно остановиться, но мошенники могут попробовать вас убедить в своей честности. Для этого в последнее время они стали прикладывать к сообщениям фотографии паспортов: «Карта банка привязана к моим паспортным данным, даже если бы я хотела вас обмануть, то вам ничего не стоило найти меня с помощь полиции».

И тут тоже есть возможность для проверки. Если загрузить фото паспорта в «Google. Картинки», иногда, как в этом случае, его удается найти на другом, не связанном с розыгрышем сайте. Дополнительные подозрения должен вызвать отказ собеседника сфотографировать паспорт рядом с часами или экраном монитора.

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Ввод паспортных данных
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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5.

Вычислить мошенников можно и по тому, что в сообщениях они ставят лишние пробелы перед запятой (или после скобок). Почему-то пренебрегают дефисами. И допускают другие пунктуационные и грамматические ошибки. Эпоха разводов по SMS с просьбой отправить срочно денег «сыну-потом-объясню», похоже, закончилась. Теперь малообразованные мошенники поздравляют с победой в рандомизированном конкурсе среди подписчиков группы.

6.

Ну и самый действенный способ не попасться мошенникам, помнить, что никто не будет дарить вам айфон просто так.

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