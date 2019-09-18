Зеленый в яблоках: предзаказ на новые IPhone вырос в два-четыре раза

20 сентября в России начнутся продажи новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Предзаказ на самую доступную из трех моделей iPhone 11 вырос в 10 раз, по сравнению с прошлогодним Xr, рассказали «Известиям» в re:Store. А на другие –– 11 Pro и 11 Pro Max спрос увеличился в два-четыре раза, отметили опрошенные «Известиями» крупные ритейлеры. Причиной такого ажиотажа эксперты называют одновременный старт предзаказа всех трех моделей. Кроме того, пришло время массовой замены старых iPhone 6 и 7.

На пути к прилавку

За первые часы предзаказа на новые iPhone (к 15.00 среды мск) спрос превысил прошлогодние показатели в несколько раз. Об этом «Известиям» рассказала представитель «М. Видео – Эльдорадо» Валерия Андреева. Стоит учитывать, что в этом году вся линейка стартовала одновременно, тогда как в 2018 году модели iPhone ХS и iPhone XR запускались в разное время, отмечает она. По ее словам, около 60% предзаказов пришлось на iPhone 11 Pro с памятью 128 ГБ в черном цвете — это самый популярный смартфон, который заказывают заранее.

Примерно к 15.00 мск количество предзаказов на новые iPhone 11 Pro в сети Apple re:Store оказалось в два раза выше, чем на iPhone ХS и iPhone XS Max за аналогичный период прошлого года, утверждает представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина. По ее словам, высоким спросом пользуются модели в новых цветах со средним и наибольшим объемом памяти.

айфон День презентации нового iPhone в штаб-квартире Apple в Калифорнии Фото: Global Look Press/Xinhua

Что касается iPhone 11, то его предзаказ в re:Store оказался в 10 раз выше, чем Xr в прошлом году. В абсолютных цифрах спрос на iPhone 11 Pro выше, чем на iPhone 11, добавляет она.

Популярность новинок по сравнению с прошлым годом растет, согласен старший вице-президент «Связного» по продажам Давид Борзилов. По данным ритейлера, к 15.00 среды количество предзаказов на iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max превысило аналогичные показатели iPhone XS и iPhone XS Max почти втрое, а iPhone 11 в сравнении с прошлогодним XR заказывают в четыре раза чаще, говорит он. Традиционно высоким спросом пользуются модели в черном цвете, а также новые зеленые iPhone 11 и темно-зеленые iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, рассказывает Давид Борзилов.

–– Мы видим существенное увеличение количества предзаказанных и оплаченных устройств, — говорит представитель «Вымпелкома». Наибольшим спросом пользуются iPhone 11 Pro Max и 11 Pro с объемом памяти 256 ГБ и 512 ГБ, заметил он.

Если принять во внимание опыт прошлых лет и данные продавцов смартфонов, можно предположить, что в целом предзаказ на новый iPhone в этом году как минимум вдвое выше, чем в предыдущем, говорит гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

Справка «Известий» iPhone 11 стоит на 5 тыс. рублей дешевле, чем Xr в прошлом году. В зависимости от объема памяти самая бюджетная модель обойдется в 59 990 рублей, аппарат Pro стоит 89 990 и Pro Max — 99 900 рублей. Диагональ дисплея новых моделей — на прошлогоднем уровне: 6,1 дюйма, 5,8 дюйма и 6,5 дюйма. Средний и старший флагманы получили более яркие и чёткие OLED-дисплеи (на простом iPhone 11 — более скромная Liquid Retina). Аппараты iPhone 11 доступны с памятью 64 Гб, 128 Гб и 512 Гб, а 11 Pro и Pro Max — 128 Гб, 256 Гб и 512 Гб. У iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max фактурное матовое стекло на задней панели и полированная рамка из нержавеющей стали. Модели доступны в четырех цветах, в том числе в новом темно-зеленом. iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max покрыты прочным стеклом. Устройства выдерживают получасовое погружение на глубину до 4 м.

Почему они продаются

После премьеры iPhone 11 часть экспертов говорила о том, что прорывными инновациями новая модель в целом не отличается. Сейчас в технологическом плане Apple выступает в роли догоняющего по отношению к другим крупнейшим мировым вендорам, но угнаться за ними пока не получается, говорил тогда «Известиям» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Вряд ли новые модели смогут переломить тенденцию на снижение доли Apple на мировом рынке смартфонов, полагал он.

С другой стороны, Apple всё же провела обновление аппаратов –– в первую очередь улучшила программное обеспечение для камеры и качество съемки (так, во всяком случае, говорилось на презентации), отмечает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. По его словам, до этого Apple неоднократно упрекали в том, что iPhone снимает хуже конкурентов.

Также, по мнению эксперта, подошел момент, когда пользователи начинают массово менять iPhone 6 и 7 на более современные модели. iPhone Pro, судя по характеристикам, будут актуальными еще около двух лет, считает эксперт.

Отразилось на предзаказе и достаточное количество аппаратов, отгруженных продавцам, чего не было в прошлом году, говорит Людмила Семушина.

айфон Старший вице-президент по маркетингу корпорации Apple Фил Шиллер представляет новый iPhone 11 Pro Фото: REUTERS/Stephen Lam

Важно и то, что цена на iPhone 11 в этом году начинается от 59 990 –– это на 5 тыс. рублей меньше, чем на iPhone XR на старте годом ранее, отмечает Валерия Андреева.

По словам сотрудника одного из ритейлеров, свою роль сыграло и то, что предзаказ на все три модели в этом году начался одновременно. Покупателю не приходится решать, взять новинку сейчас или подождать, это способствует тому, что на предзаказ решается больше потребителей, рассуждает он.

К тому же в России лояльная аудитория Apple очень сильна –– в совокупности со склонностью россиян к демонстративному потреблению это приводит к тому, что новинки на старте продаж всегда раскупаются хорошо, отметил Денис Кусков.