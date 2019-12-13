Эксперт рассказал о популярных предновогодних схемах мошенников

Заместитель генерального директора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко рассказал о том, какие схемы используют мошенники в предновогодний период. С ним пообщался корреспондент «Известий» в четверг, 12 декабря.

Оказалось, что один из самых распространенных методов — организация фейковых интернет-магазинов, которые продают некачественный товар или исчезают через несколько дней после оплаты. Как правило, покупателя заманивают низкими ценами на ходовые в предпраздничный период вещи — парфюмерию, косметику и одежду.

«Так, в поле зрения экспертов Infosecurity попали несколько открытых недавно сайтов, созданных по одному шаблону и содержащих измененные названия известных магазинов — citilink, utkonos, ulmart, bonprix, svyaznoy, eldorado и mvideo; в качестве контактного на всех сайтах указан один адрес, а цены на некоторые товары в пять раз меньше средних. Еще один пример — сайт, чей интернет-адрес похож до степени смешения на адрес сети магазинов DNS; называется магазин так же — «Сеть магазинов DNS», однако в контактах указан всего один адрес, а оплата выбранного товара производится на номер карты физлица», — отметил Сергиенко.

Аналогичная история, по данным эксперта, касается и регистрации доменов похожих на названия туроператоров и сервисов по продаже авиа- и железнодорожных билетов.

Существуют, по словам Сергиенко, и специфические новогодние мошенничества: в ноябре-декабре десятками в день появляются сайты, продающие новогодние елки, — и живые, и искусственные. Огромная часть этих сайтов создана по одному шаблону — обратный отсчет времени до конца скидки, восторженные отзывы покупателей — при том, что сайту всего пара дней.

Есть еще одна предновогодняя услуга: сайты предлагающие прислать письмо от Деда Мороза. Услуга востребованная — можно воспользоваться готовым текстом или сочинить его самим, отправить ребенку или взрослому, выбрать дизайн. Заказывая такую услугу, нужно тщательно изучить предлагающий ее сайт, поскольку вместе с небольшой суммой за само письмо клиент передает сайту свои данные.

Сергиенко отмечает, что есть несколько базовых правил интернет-безопасности, соблюдение которых убережет от ущерба, материального и морального.

Во-первых, нужно внимательно следить за адресом ссылок. Есть ряд признаков, по которым можно судить о том, что сайт фейковый: например, название, имитирующее известный магазин или бренд, но отличающееся на букву или символ; использование протокола http:// вместо https://; отсутствие замкнутого замочка перед адресом в браузерной строке.

Во-вторых, рекомендуется обращать внимание на наличие пользовательского соглашения на сайте, информации об обработке данных и обратной связи — создатели сайтов-однодневок как правило не утруждают себя детальной проработкой сайтов и упускают такие «мелочи» из виду.

В-третьих, от оплаты банковской картой лучше отказаться, если платеж предлагается совершить на карту или счет физического лица, а также электронный кошелек, а на странице оплаты используется протокол http://.

6 декабря Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карты.

29 ноября стало известно, что мошенники изобрели новый способ краи денег с банковских карт. Аферисты нередко действуют в очереди к банкомату. Так, клиент который обслуживается перед вами, якобы забывает свою карту в картоприемнике. Вы автоматически ее вынимаете, после чего «забывчивый» клиент подходит за пропажей, и, проверяя баланс, уверяет, что со счета сняты 5–15 тыс. рублей.

20 ноября «Роскачество» уже рассказало о мошенничестве с фейковыми интернет-магазинами. Как правило, мошенники создают «сайты-однодневки», поэтому следует, по словам экспертов, обращать внимание на дату регистрации домена, которую можно проверить с помощью Whois-сервисов. Лучше отдавать предпочтение доменам старше двух недель.