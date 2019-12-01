Бренд сивой кобылы: мошенники тоже подготовились к «черной пятнице»

К «черной пятнице», дню скидок, в последние годы прижившемуся и у нас, готовятся не только продавцы товаров и услуг, но и жулики разного пошиба. Наибольшую опасность сегодня представляют продвинутые обманщики, орудующие в интернете. Эксперты по кибербезопасности рассказали «Известиям» о группе аферистов, активизировавшихся в интернете перед сезоном распродаж.

Ежедневно на просторах Рунета появляются многочисленные двойники официальных страниц известных брендов. Причем иногда их создатели преследуют цель просто увеличить трафик своему сайту и подсунуть наивным пользователям не относящуюся к делу рекламу. Но есть и те, кто подсовывает дешевый контрафакт под видом оригинала. Эти предприниматели не платят налоги и не несут ответственность за свою деятельность перед потребителем. А некоторые из них и вовсе идут на кражи и мошенничество.

Анатомия обмана

Например, на сайте adidas1-sale.ru развернута акция с «беспрецедентными скидками до 80%». Никакого отношения к известному немецкому бренду этот сайт не имеет. А реквизиты указаны выдуманные.

«Ежедневно в Сети появляются десятки ресурсов, предлагающих продукцию известных брендов. Всех их объединяют общие признаки. Во-первых, такие сайты привлекают покупателей ценой: скидки легко могут достигать 80% и охватывают весь ассортимент продукции. Во-вторых, на сайтах подобных магазинов отсутствует информация о юридическом лице, либо используются откровенно фейковые данные. Убедиться в этом легко: достаточно ввести ИНН (он указан на странице внизу) в поисковике и поискать информацию о компании» , — рассказывает «Известиям» Сергей Трухачев — руководитель блока специальных сервисов и мониторинга угроз ETHIC компании «Инфосекьюрити».

Схема обмана проста: покупатель либо вовсе не получает оплаченный товар, либо получает контрафактную продукцию откровенно низкого качества. В большинстве случаев претензии предъявить будет некому, ведь реквизиты организации вымышлены.

пт Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Трухачев и его коллеги отслеживают подозрительные сайты в автоматическом режиме и при необходимости уведомляют правообладателей о нарушениях, но эта сфера деятельности нуждается также и в регулировании со стороны государственных органов.

Но вернемся к нашему магазину с украденным названием. Все реквизиты взяты из головы. Владельцы точки позиционируют себя официальными представителями бренда, используют символику известных марок. «Известия» выяснили, что у этой конторы есть и офлайновый магазин; правда, он недавно переехал. Шоурум успел заработать себе однозначную репутацию, о чем красноречиво говорит рейтинг 1.1 по пятибалльной системе оценок на одной из популярных платформ для покупателей. Вот лишь некоторые отзывы клиентов (пунктуация и стиль авторов сохранены):

Автор цитаты «Жуть, жалко потраченного времени. Сайт красивый, а как только берешь в руки, понимаешь, что это даже хуже, чем подделка. Не рекомендую однозначно. Анастасия О.» «Паль, вонючая паль, выдают за оригу, те, кто шарит с первого взгляда поймут, привлекли скидкой, но когда в руку взял iniki, хотя они теперь i-5923 она начала отмирать, из глаз кровь пошла, я с ужасом выбежал из этого подвала. Итог — не езжайте туда. Павел П.» «Один хлам, а сайт красивый. Обман, не теряйте свое время. Руслан Ш.»

После таких отзывов дельцам пришлось съезжать с прежнего адреса на Большую Серпуховскую улицу. Новым домом жуликов стал подвал с кучей обувных коробок (точный адрес имеется в распоряжении редакции) . Как оказалось, к этому адресу привязаны десятки, если не сотни похожих обманок.

Контора пышет

Подобных липовых магазинов в Рунете не менее десятка, и они похожи друг на друга как две капли воды. Чувствуется рука одного и того же дизайнера, использовался один и тот же шрифт, стиль, структура страницы. Предлагаются подделки разных известных спортивных марок: Adidas, Nike, Reebok, Converse. С некоторых сайтов торговля контрафактом осуществляется уже несколько месяцев. Вероятно, жертвы мошенников исчисляются сотнями, если не тысячами. На портале otzyvru.ru комбинаторам посвящена целая страничка.

«Это сайт мошенников по сбору денег, средства свои вы вернуть не сможете, по указанному адресу их нет, доменное имя сайта зарегистрировано анонимно на физлицо. Все положительные отзывы написаны ими же. Также постоянно меняют отправителей и получателей денег» , — пишут разгневанные покупатели. То есть в данном случае речь идет о мошенничестве, а это уголовное преступление, требующее немедленного вмешательства правоохранительных органов.

Уходить от ответственности мошенникам помогает, по сути, сам интернет. «Сайты хостятся на американском сервисе, который предлагает услуги устойчивого хостинга, гарантируя анонимность. То есть найти бенефициаров практически невозможно» , — объясняет Сергей Трухачев.

пт Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Чаще всего на приманку ловятся покупатели из отдаленных регионов. Они не могут добраться до шоурума в Москве и вынуждены заказывать товар по почте за предоплату. Вернуть деньги назад не получится.

«Операторы с пеной у рта доказывали оригинальность своей продукции. Но, увы, кеды пришли самые обыкновенные, с рынка. А денежки уже магазину перевели, кассир почты сказала, что вернуть их не получится, только если сам магазин перечислит мне их. Но, как я понимаю, надежды на это мало» , — жалуется на тематическом форуме Василиса из Екатеринбурга.

Дерматиновые миллиардеры

Точных данных об объемах продаж контрафактной продукции в стране нет, но, по оценкам специалистов торговли, она может достигать 40%, а в некоторых отраслях даже 70% от объема интернет-торговли. По данным Лаборатории экономико-социологических исследований НИУ ВШЭ, в 2016 году объем незаконного оборота липовой продукции составил около 2,5 трлн рублей, или 9% от всей розничной торговли. Более поздних серьезных исследований в стране не проводилось. Даже по самым скромным подсчетам подпольные цеха и их бенефициары зарабатывают сотни миллиардов рублей, а государство недополучает астрономические суммы налогов.

Эта проблема заставила правительство расширить перечень товаров, обязательных для маркировки с 2019 года. Обувь входит в этот список. С помощью кода Data Matrix покупатель сможет проверить подлинность товара.