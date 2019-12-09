Потенциальный доход мошенников от рассылок составил 7 млрд рублей

В «Лаборатории Касперского» обратили внимание на резкий всплеск активности онлайн-мошенников, которые рассылают объявления, обещающие интернет-пользователям денежные вознаграждения. Об этом 9 декабря сообщил РБК со ссылкой на пресс-службу «Лаборатории Касперского».

Как рассказали в компании, жертве приходит сообщение, в котором обещается крупное денежное поступление, будь то выигрыш, вознаграждение за участие в акции или же прохождение опроса. При этом для получения денег предлагается оплатить «комиссию» или «закрепительный платеж». В итоге жертва не получает обещанную сумму, а комиссия уходит злоумышленникам.

Потенциальный ущерб от такого вида мошенничества, который также называют скамом, во второй половине 2019 года составил более 7 млрд рублей. В среднем «комиссия», требуемая злоумышленниками, составляет 200 руб. Еще одной популярной схемой является рассылка с предложением получить социальные выплаты.

«Злоумышленники пользуются тем, что люди часто не против пополнить свой кошелек, не прилагая к этому особенных усилий. Скамерам остается лишь заинтриговать потенциальных жертв и усыпить их бдительность», — сообщили в «Лаборатории Касперского».

Ранее, 6 декабря в Сбербанке назвали самые популярные схемы кражи денег с карты.