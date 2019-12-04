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В Петербурге мошенник провел мигрантов через фальшивые пограничные столбы

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Фото: РИА Новости/Александр Кондратюк
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Житель Санкт-Петербурга установил в Выборгском лесу фальшивые пограничные столбы и попытался провести через «российско-финскую границу» четырех мигрантов из стран Южной Азии, однако его действия пресекли пограничники. Об этом сообщает РЕН ТВ в среду, 4 декабря.

Мошенник нашел «клиентов» в интернете. Он пообещал мигрантам перевести их через границу между Россией и Финляндией за вознаграждение более чем в €10 тыс. Взяв предоплату, мужчина установил в лесу фальшивые пограничные столбы и поехал за иностранными гостями.

Несколько часов он вез их по оживленным трассам, потом по проселочным дорогам и вокруг одного из озер Выборгского района. После этого мигранты вместе с проводником пешком добирались до «российско-финской границы».

Получить деньги мошенник не успел, поскольку «путешественников» настигли пограничники и изъяли всю сумму.

Суд признал мигрантов виновными в нарушении статьи КоАПа о нарушении иностранным гражданином режима пребывания в РФ. Им всем назначены административные штрафы с депортацией за пределы России. Мошеннику грозит возбуждение уголовного дела.

Ранее, 2 декабря, суд Островецкого района Гродненской области Белоруссии приговорил россиянина к 17 годам колонии усиленного режима за провоз через границу страны крупной партии наркотиков. Таможенники нашли в его автомобиле тайник с 290 кг гашиша, который предназначался для продажи на территории России.

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