Переходящий границу с Южной Осетией медведь попал на видео

Медведь перешел границу между Россией и Южной Осетией по автомобильному тоннелю. Кадры, снятые регистратором проезжающего мимо автомобиля, опубликовал телеканал РЕН ТВ.

Осетинский портал «Ныхас» уточняет, что животное шло из Владикавказа в Цхинвал. Выйдя из тоннеля, медведь свернул с дороги и скрылся за холмом.

В конце ноября в Московском зоопарке рассказали, что три медведя — Роза, Алладин и Будур — погрузились в зимнюю спячку. Они перезимуют в искусственных берлогах.