Участок российско-финляндской границы внесен в госреестр недвижимости

Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения об участке границы между Россией и Финляндской Республикой.

Речь идет об участке на территории кадастрового округа «Ленинградский» протяженностью 185,41 км, говорится в пресс-релизе, поступившем во вторник, 26 ноября, в «Известия».

Итоговые документы о прохождении границы вступили в силу в двух странах одновременно в 2018 году, говорится в документе. «Проведение мероприятий по закреплению четких границ между государствами способствует обеспечению безопасности и укреплению добрососедских отношений между сопредельными странами», — отметила заместитель главы Кадастровой палаты Марина Семенова.

Внесение сведений о госграницах говорит о повышении наполняемости реестра недвижимости в части реестра границ. В ЕГРН содержатся пространственные данные о границе и приграничных земельных участках, добавили в ведомстве.

Ранее в ноябре кадастровая палата рекомендовала собственникам жилья внести контакты в ЕГРН. Для подачи данных или их актуализации достаточно подать заявление в офисе МФЦ.