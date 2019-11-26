Прямой эфир

Участок российско-финляндской границы внесен в госреестр недвижимости

0
Фото: РИА Новости/Андрей Стенин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Федеральная кадастровая палата внесла в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения об участке границы между Россией и Финляндской Республикой.

«Электронную цифровую подпись нельзя назвать безопасной»
Член Федеральной нотариальной палаты рассказал, почему в будущем подделывать завещания будет бессмысленно

Речь идет об участке на территории кадастрового округа «Ленинградский» протяженностью 185,41 км, говорится в пресс-релизе, поступившем во вторник, 26 ноября, в «Известия».

Итоговые документы о прохождении границы вступили в силу в двух странах одновременно в 2018 году, говорится в документе. «Проведение мероприятий по закреплению четких границ между государствами способствует обеспечению безопасности и укреплению добрососедских отношений между сопредельными странами», — отметила заместитель главы Кадастровой палаты Марина Семенова.

Внесение сведений о госграницах говорит о повышении наполняемости реестра недвижимости в части реестра границ. В ЕГРН содержатся пространственные данные о границе и приграничных земельных участках, добавили в ведомстве.

Ранее в ноябре кадастровая палата рекомендовала собственникам жилья внести контакты в ЕГРН. Для подачи данных или их актуализации достаточно подать заявление в офисе МФЦ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Кадастровая палата рекомендовала собственникам жилья внести контакты в ЕГРН
В России удвоилось число малогабаритных квартир

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019