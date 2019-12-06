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В Сбербанке назвали популярные схемы кражи денег с карт

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Мошенники с целью кражи средств с карт часто звонят клиентам Сбербанка от имени службы безопасности кредитной организации, покупателя и брокера, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на письмо кредитной организации.

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По данным Сбербанка, злоумышленники, представившись сотрудниками службы безопасности сообщают, что банк якобы выявил подозрительную операцию с картой, а затем просят назвать ее полные данные, код безопасности на оборотной стороне карты и код из SMS.

При получении такого звонка клиенту рекомендуют не совершать никаких операций по инструкциям звонящего. При этом, как только собеседник попросит предоставить данные карты или интернет-банка, стоит сразу закончить разговор.

Второй распространенной схемой мошенничества, по данным Сбербанка, является «звонок от покупателя». Если клиент оставлял свое имя и номер телефона на сайте бесплатных объявлений, мошенник может представиться потенциальным покупателем и попросить для оплаты не только номер карты, но и ее код безопасности или код из SMS-сообщения. Предоставлять их ни в коем случае нельзя, отметили в банке.

Также злоумышленник может выдать себя за сотрудника брокерской или дилерской компании и предложить инвестировать деньги с высокой доходностью, отмечают в Сбербанк. Как только клиент соглашается открыть счет и переводит мошеннику деньги, тот просто пропадает.

Сбербанк рекомендует своим клиентам прежде, чем совершать какие-либо переводы, проверить лицензию компании на сайте ЦБ, а также проверить, кому принадлежат реквизиты — счет у настоящих брокерских или дилерских компаний должен принадлежать юрлицу.

Наконец, мошенники часто устраивают онлайн-опросы якобы от имени банка, за прохождение которых обещают начислить денежное вознаграждение. Однако довольно часто злоумышленники просят перечислить закрепительный платеж для подтверждения карты и перечисления бонусов, а затем пропадают, отметили в Сбербанке.

В конце ноября «Известия» писали, что мошенники нашли простой и действенный способ хищения средств у держателей карт. Они используют распространенный вариант социальной инженерии, модифицируя методы автоподставщиков, игроков в наперстки и «потерявших» кошелек.

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