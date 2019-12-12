Прямой эфир

Мошенница украла ценности на 3 млн рублей у пенсионерки в Алуште

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Алуште у 78-летней пенсионерки похитили деньги и ювелирные изделия на сумму более 3 млн рублей. Пенсионерку обворовала незнакомая женщина, представившаяся работником социальной службы.

В обувной коробке женщина хранила 1,2 млн рублей, $30 тыс., €60, несколько золотых монет времен Российской Империи и 12 зубных коронок из чистого золота. Кроме этих денег и вещей мошенница похитила документы, сообщается на сайте kp.ru.

По словам пенсионерки, на вид девушке славянской внешности 28–35 лет, рост 160 см, полная, волосы светлые до плеч. Она была одета в светлую матерчатую куртку и темные брюки.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, передает НСН в четверг, 12 декабря. Ведется розыск подозреваемой в совершении преступления.

9 декабря источник в правоохранительных органах сообщил, что в Московской области из дома покойной матери Леонида Фридлянда, владельца компании Mercury и столичного ЦУМа, похитили шубы общей стоимостью свыше 20 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
Шубы на 20 млн рублей украли из особняка владельца ЦУМа

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019