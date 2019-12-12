Мошенница украла ценности на 3 млн рублей у пенсионерки в Алуште

В Алуште у 78-летней пенсионерки похитили деньги и ювелирные изделия на сумму более 3 млн рублей. Пенсионерку обворовала незнакомая женщина, представившаяся работником социальной службы.

В обувной коробке женщина хранила 1,2 млн рублей, $30 тыс., €60, несколько золотых монет времен Российской Империи и 12 зубных коронок из чистого золота. Кроме этих денег и вещей мошенница похитила документы, сообщается на сайте kp.ru.

По словам пенсионерки, на вид девушке славянской внешности 28–35 лет, рост 160 см, полная, волосы светлые до плеч. Она была одета в светлую матерчатую куртку и темные брюки.

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи, передает НСН в четверг, 12 декабря. Ведется розыск подозреваемой в совершении преступления.

9 декабря источник в правоохранительных органах сообщил, что в Московской области из дома покойной матери Леонида Фридлянда, владельца компании Mercury и столичного ЦУМа, похитили шубы общей стоимостью свыше 20 млн рублей.