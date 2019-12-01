В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей
В Сланцевском районе Ленинградской области на дачном участке обнаружен скелет пропавшей без вести пенсионерки и 324 тыс. рублей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
О страшной находке сообщила 36-летняя женщина, являющаяся внучкой 81-летней пенсионерки, которая пропала в октябре этого года.
Полиция обнаружила на месте фрагменты скелета без черепа и некоторых костей. Также были найдены документы, связка ключей, трость и одежда погибшей.
В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей.
Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.
29 октября сообщалось, что жительница Ленинградской области украла бойцового петуха стоимостью 20 тыс. рублей.