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В Ленобласти нашли скелет пропавшей пенсионерки и 324 тыс. рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Сланцевском районе Ленинградской области на дачном участке обнаружен скелет пропавшей без вести пенсионерки и 324 тыс. рублей. Об этом в субботу, 30 ноября, сообщило издание 47news со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О страшной находке сообщила 36-летняя женщина, являющаяся внучкой 81-летней пенсионерки, которая пропала в октябре этого года.

Полиция обнаружила на месте фрагменты скелета без черепа и некоторых костей. Также были найдены документы, связка ключей, трость и одежда погибшей.

В дачном домике на участке погибшей пенсионерки был обнаружен рюкзак с 324 тыс. рублей.

Обстоятельства смерти пенсионерки выясняются.

29 октября сообщалось, что жительница Ленинградской области украла бойцового петуха стоимостью 20 тыс. рублей.

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