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Шубы на 20 млн рублей украли из особняка владельца ЦУМа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В Московской области из дома покойной матери Леонида Фридлянда, владельца компании Mercury и столичного ЦУМа, похитили шубы общей стоимостью свыше 20 млн рублей. Об этом 9 декабря сообщает сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Инцидент произошел в коттедже в поселке Барвиха. Неизвестный через окно проник в дом покойной Аллы Когос и унес восемь шуб марки Fendi из баргузина, соболя и норки. Стоимость одной модели составляет около 3 млн рублей.

Как уточняет НСН, кража произошла в конце ноября, дату преступления удалось установить благодаря записям с камер видеонаблюдения. Сейчас их изучают полицейские, а также ищут похожие заявления о кражах в элитных домах за тот же период.

Леонид Фридлянд вместе с бизнес-партнером основал компанию Mercury, которая занимается продажей товаров класса люкс: одежда, обувь, аксессуары. Компании принадлежат бутики по продаже марок Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Prada, Rolex, Tiffany & Co, автомобили Bentley, Ferrari, Maserati. В 2008 году Mercury приобрела контрольный пакет акций американского аукционного дома Phillips de Pury, третьего по величине в мире после Sotheby’s и Christie’s.

6 декабря сообщалось, что в Московском районе Санкт-Петербурга угнали дорогостоящий автомобиль, в котором находились крупная сумма денег и драгоценности. Ущерб оценили в 10 млн рублей.

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