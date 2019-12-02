Двух работников автоцентра в Петербурге обвинили в угоне 18 машин

ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области раскрыло многомиллионную кражу автомобилей, принадлежавших автосалону. Оттуда украли иномарки на 15 млн рублей.

Правоохранители задержали двоих 35-летних оценщиков. Их подозревают в том, что за несколько дней они вывезли 18 легковых автомобилей, приобретенных автоцентром для реализации и перепродажи. Сотрудники автоцентра сами продали автомобили по поддельным договорам.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Его фигурантам запретили покидать пределы города. Местоположение похищенных автомобилей сейчас устанавливается, сообщает телеканал «78».

В середине ноября в Петербурге задержали банду автоугонщиков, в которую входили пять человек. Их, в частности, подозревают в краже автомобиля KIA Rio, принадлежащего 55-летней женщине.