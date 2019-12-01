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Прокуратура Москвы рассказала о самых угоняемых машинах в столице

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Фото: TASS/DPA/Axel Heimken
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Прокуратура Москвы рассказала, что автомобили Toyota, Hyundai и Kia стали самыми угоняемыми транспортными средствами в российской столице в период с января по октябрь 2019 года. Данные опубликованы ведомством в воскресенье, 1 декабря.

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Полиция возбудила 221 дело по факту краж (ст. 158 УК РФ) автомобилей Toyota, 156 машин Kia и 140 автомобилей Hyundai. По статье «Мошенничество» (ст. 159 УК РФ) прокуратура возбудила 97 дел, связанных с машинами Kia, 64 — с Hyundai и 49 — с машинами Skoda.

Всего в Москве в федеральный розыск были объявлены 2125 машин с января по октябрь 2019 года. Для сравнения, в 2018 году в розыск объявили 1558 автомобилей.

Чаще всего угоны в российской столице совершались в Юго-восточном (311), Южном (280) и Юго-западном округах (272). В 2018 году в тех же частях Москвы полиция зафиксировала 314, 291 и 337 преступлений, связанных с кражей, угоном или мошенничеством машин соответственно.

В ноябре полиция Санкт-Петербурга задержала банду автоугонщиков. Их подозревают в угоне машины Kia Rio у 55-летней женщины. Сотрудники правоохранительных органов начали работу по выяснению возможной причастности задержанных к другим преступлениям в отношении автомобилей.

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