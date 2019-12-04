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Сотрудница банка с сыном попалась на краже 8 млн рублей у пенсионера в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Полицейские в Москве задержали подозреваемых в попытке кражи 8 млн рублей у 83-летнего пенсионерa. Об этом сообщилa официальный представитель МВД России Иринa Волк.

По ee словам, пожилой мужчинa обратился в полицию с заявлением о том, что с его банковского счетa пропалa крупная суммa.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых, ими оказались сотрудница банка и ее сын, передает «РИА Новости».

Как пояснила Волк, женщина изменила владельца расчетного счета москвича на своего знакомого. Однако завершить операцию по обналичиванию злоумышленники не смогли по не зависящим от них причинам.

При обыске у задержанных полицейские изъяли 7,5 млн рублей, происхождение которых устанавливается.

Следователи ГУ МВД по Москве возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемые находятся под домашним арестом.

В ноябре сообщалось, что в Тамбовской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы банка, которая подозревается в похищении 6 млн рублей со счетов местных пенсионеров.

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