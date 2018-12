Вынесли сбор из избы: народные пожертвования пускают на ветер

Краудфандинговые проекты в России даже не в самый стабильный экономический период собирают миллионы, а то и десятки миллионов рублей. Такие суммы находятся благодаря массовой поддержке проекта, будь то выпуск настольной игры или расследование о создателе биткоина. Доверие народных спонсоров ничем не подкреплено — если проект не реализован, спрашивать будет не с кого. Подробнее читайте в материале портала «Известия».

Народное терпение

В августе прошлого года секс-блогер Татьяна Никонова запустила сбор средств на создание учебника, который «расскажет подросткам всё, что им нужно знать о безопасной и счастливой сексуальной жизни». Планировалось, что книга будет опубликована осенью 2018 года и в электронном виде будет распространяться бесплатно. Изначальна была заявлена сумма в 1,2 млн рублей, однако в итоге удалось собрать на 200 тыс. рублей больше. Проект спонсировали порядка 2 тыс. человек.

Спустя год книга ни в Сети, ни на полках книжных не появилась. «Я надеялась, что уложусь с работой в десять месяцев после окончания краудфандинга: полгода на написание в режиме полного рабочего дня, два месяца на редактуру и иллюстрации, еще два на предпечатную подготовку, так что осенью 2018-го книга бы вышла. Ясный, четкий и, как впоследствии выяснилось, невыполнимый план», — объяснила Татьяна Никонова.

краудфандинга Секс-блогер Татьяна Никонова Фото: commons.wikimedia.org/Pinkiepie1980

От написания книги отвлекали другие проекты, полностью отказаться от работы возможности не было — «собранной краудфандингом суммы после вычета налогов, сборов, гонораров экспертам и иллюстратору хватило ровно на оплату моей съемной квартиры на год». Из-за этой и других озвученных блогером причин ряд СМИ обрушились на нее с критикой. Никонова не отказывается от идеи написания книги, однако предпочитает не ставить конкретные сроки.

До сих в подвешенном состоянии находится краудфандинговый проект, сбор за средств на который объявила российская журналистка Екатерина Романовская на волне флешмоба #янебоюсьсказать. В его рамках пользователи Сети делились историями о пережитом изнасиловании. Романовская объявила сбор средств на разработку и выпуск кольца Nimb с тревожной кнопкой для женщин, оказавшихся с экстренной ситуации. Очень быстро на иностранных краудфандинговых площадках удалось собрать $300 тыс. Кольцо стоимостью $250 обещали выпустить к марту прошлого года.

краудфандинга Кольцо Nimb с тревожной кнопкой для женщин Фото: TASS/Stephen Chung

В январе 2018-го компания объявила, что вот-вот отправит кольца первым бекерам (так называют краудфандинговых спонсоров). Не прошло и месяца, как отправку заморозили — якобы на предприятии криво упаковали инновационные украшения. В конце марта было объявлено о более чем тысяче посылок. И, судя по комментариям на краудфандинговой платформе, многие остались довольны, хоть и не обошлось без нареканий — кто-то жалуется, что кольца не защищены от влаги, другие — что управляющее им приложение не поддерживает испанский. Тем не менее хватает и недовольных, так и не получивших свой девайс.

Пиратский захват

Оба проекта связаны с остросоциальными темами, которые по своей сути вызывают эмоциональные споры. Без страстей не обходились и краудфандинговые проекты в более узкой геймерской среде. Но тут заинтересованные пользователи сразу заметили подвох.

Black Sun Game Publishing открыла сбор средств на создание продолжения легендарной для российских геймеров игры «Корсары: Черная метка». Дело сразу не пошло. Black Sun, во-первых, обвинили в том, что у них нет прав на проект (впоследствии компания выиграла суд по этому делу). Во-вторых, народные спонсоры возмутились, что вместо готовой игры речь шла только о разработке документации к ней — за 2 млн рублей. Создатели заверили, что в случае неудачи вернут все деньги, однако их попросту так и не собралось, так что до вопроса об исполнении обязательств дело не дошло.

краудфандинга Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

Многих игроков оттолкнул от проекта и выбор краудфандинговой платформы — они разместили его на только запустившемся сайте QIWI Fundl. Проектов там и сейчас мало — всего два. Один из них завершен успешно. Автор комиксов Евгений Федотов, наиболее известный по «Кошкам-мышкам», собирал деньги на издание рисованной истории «Звезды». Речь шла о сумме значительно скромнее, чем во всех вышеперечисленных случаях, — 46 тыс. рублей. Бекеры получили напечатанный комикс в срок.

Вообще самые распространенные проекты для краудфандинга — как раз комиксы, компьютерные инди-игры и настолки, запись новых музыкальных альбомов. С этого начинались и зарубежные проекты — сценарий развития у платформ примерно тот же. Далее пошла волна IT-проектов, и там уже с исполнением обязательств стало сложнее.

Проекты-призраки

Больше пяти лет назад компания пообещала создать и выпустить в серийное производство футболку, которая будет менять цвет в зависимости от физической активности владельца. Весной 2013 года собрали почти $600 тыс. Уже к концу следующего сезона компания Radiate Athletics должна была выслать футболки спонсорам. Этого не случилось ни тогда, ни через год, ни до сих пор. На Kickstarter до сих с периодичностью в пару дней появляются комментарии типа: «Я бекер № 6157, и я никогда не получал продукта, на который я жертвовал деньги». Не выполнившую обещание компанию судят. Ей запретили заниматься бизнесом в штате Пенсильвания и назначили штраф в $262 тыс.

Та же ситуация с проектом, авторы которого обещали выпустить чехол для телефона со встроенным аккумулятором. Правда, денег на него собрали меньше — $20 тыс. Сути это не поменяет — чехлов нет. «Не могу поверить, что я пришел и проверил обновление. Этот проект был мошенническим, так с чего я взял, что оно будет?» — сетует один из спонсоров.

краудфандинга Футболка Radiate Athletics Фото: kickstarter.com

Без вознаграждения остались и бекеры Vessyl — «умной чашки», которая, по задумке авторов проекта, должна была распознавать содержимое кружки и подсчитывать калорийность напитка. Уже когда было собрано больше миллиона долларов, показания поменялись: чашка будет только отслеживать количество выпитой воды. В конечном счете лишь малая часть спонсоров получила товар, и ожиданиям он не соответствовал. А собиравшие деньги люди попросту исчезли. Теперь проект Vessyl входит как пример в инструкции типа «Как вычислить мошеннический стартап».

Обманывают не только на псевдоинновациях, но и на проектах, которые являются базовыми для краудфандинга, — настольных играх. В 2015 году мужчина по имени Эрик Шевалье обещал выпустить настолку Doom that Came to Atlantic City. Денег собрал больше, чем предполагал, — $122 тыс. вместо 35 тыс. В итоге выяснилось, что он потратил их на собственные нужды. О том, что игра не выйдет, он предупредил спонсоров, только вот деньги вернул лишь единицам из них. В конечном счете с делом разобрался суд, и это был первый иск против автора краудфандингового проекта. В некоторых случаях и он помочь не может. Так, стартап Ossic собрал $6 млн на наушники с 3D-звуком. 250 пар действительно собрали, а после компания обанкротилась.

Кто крайний

Требовать что-либо с краудфандинговой площадки невозможно — все они в пользовательских соглашениях прописывают, что не несут ответственности за исполнение проекта. За перемещение средств они отвечают до той поры, пока не заканчивается их сбор. Краудфандинговые платформы работают по двум сценариям. Либо «всё или ничего» — в этом случае автор проекта получит деньги только в том случае, если дойдет на 100% до заявленной суммы, либо «50%+» — тогда достаточно собрать половину. Так или иначе, после того, как краудфандер заполучил деньги, требовать компенсации можно только с него напрямую.

Kickstarter неоднократно обвиняли в том, что предомодерация проектов на платформе оставляет желать лучшего — иначе откуда столько мошенников? Ни Kickstarter, ни российские краудфандинговые площадки особой проверки не проводят. Регистрация проекта занимает порядка 10 минут, и ничего, что бы могло бы гарантировать выполнение обязательств, не требуется. В ряде случаев такого и быть не может — например, что может стать гарантией изобретения летающего камня или успеха поиска призрачного создателя биткоина Сатоши Накамото, на который уже собрали 12,5 млн рублей?

краудфандинга Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В настоящее время в России нет специальных законодательных норм, посвященных такому явлению, как краудфандинг. По своей правовой природе этот институт схож с пожертвованиями и дарением, но нормы, которые к ним относятся, напрямую к краудфандингу неприменимы, говорит старший юрист компании BMS Law Firm Тарас Хижняк. Причем в других странах, например, США, Германии и Франции, есть отдельные законодательные акты, регулирующие его, — и это накладывает определенные обязательства на все стороны.

Сейчас законопроект о краудфандинге находится на рассмотрении в Госдуме, он уже одобрен в первом чтении. «Этот документ предусматривает возврат средств инвесторам при недостижении минимального целевого объема привлеченных денег, а также период «охлаждения», когда вложение можно отозвать», — объясняет Тарас Хижняк. На сегодняшний день вернуть средства, если проект не был реализован, будет сложно. «Хотя можно попытаться это сделать в судебном порядке», — отмечает собеседник «Известия».

Пока в России не было ни одного подобного судебного процесса. Как первый суд по краудфандинговому проекту в СМИ прошло дело по возврату денег спонсорам площадки «Поток», однако фактически речь шла о краудлендинге — а это форма народного кредитования, которая изначально подразумевает возврат средств.

По факту отработанного механизма возврата денег, вложенных в краудфандинговый проект, нет ни в России, ни за рубежом. Кроме того, бекеры чаще всего просто не видят смысла бороться за эти деньги — в нашей стране средний размер пожертвований составляет 1–1,5 тыс. рублей. Судебные издержки того не стоят.

Вернемся к случаю с учебником по сексу для подростков. В комментариях на странице автора проекта в Facebook лишь один человек захотел вернуть свой вклад. «Может, вернуть деньги тем, кто сдавал? Ибо нехорошо», — написал он. Вопрос решили на месте, в комментариях — на краудфандинговой платформе механизма возврата средств не оказалось, так что автор и спонсор решили этот вопрос в личном порядке.