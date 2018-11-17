В США мошенники привлекли более $400 тыс. под видом благотворительности

Правоохранительные органы США заподозрили в мошенничестве американскую пару и бездомного, которые под видом благотворительности смогли привлечь $403 тыс.

Как сообщает CBS Philly, полицией были задержаны Кейтлин Макклюр и Марк Д’Амико, а также ветеран без определенного места жительства Джонни Боббит. Последний остается под стражей, его напарников отпустили.

Пара запустила в интернете кампанию по сбору средств для бездомного мужчины, который однажды якобы помог девушке. Макклюр утверждала, что познакомилась с Боббитом в ноябре прошлого года, когда ее машина заглохла на съезде с автомагистрали. По ее словам, тогда ветеран потратил последние деньги, чтобы купить ей канистру бензина. После этого случая американка якобы решила отплатить ему той же монетой.

По данным полиции, почти сразу как была запущена краудфандинговая кампания Макклюр отправила знакомому текстовое сообщение, в котором признавалась, что вся эта история «выдумка от начала и до конца» и результат ее сговора с Д’Амико и Боббитом. С последним они познакомились в казино за месяц до кампании. Собранные деньги, как утверждает полиция, были потрачены, в частности, на поездку в Лас-Вегас и покупку автомобиля BMW.

В конце октября стало известно, что бразильскому футболисту Неймару грозит штраф в €10 млн и тюремное заключение сроком до шести лет. Его заподозрили в мошенничестве при переходе из «Сантоса» в каталонскую «Барселону» в 2013 году.