Защита от наговоров: сказку превратили в научпоп

Студент собрал больше 11 млн рублей на печать научного фанфикшена, где волшебник Гарри Поттер рассчитывает вместо непредсказуемой магии на критическое мышление. Без него не обойтись не только в борьбе со злом, но и в реальной жизни. Распространение лженауки приобретает чрезвычайные масштабы и поразило даже Академию наук, бьют тревогу борцы с псевдоучеными и другими шарлатанами. Что сделал с детской сказкой специалист по искусственному интеллекту, как это поможет отличить обман от правды и почему нужно проверять научные статьи — в материале «Известий».

От заклинаний к физике

Больше всего народных денег за всю историю краудфандинга в России собрано на печать фанфикшена по книгам Джоан Роулинг — «Гарри Поттер и методы рационального мышления», написанного американским специалистом по искусственному интеллекту, сооснователем Института сингулярности (Singularity Institute for Artificial Intelligence) Элиезером Юдковским. В альтернативной версии знаменитой истории волшебника воспитывает не черствый Вернон Дурсль, а профессор Оксфорда, который дает ребенку соответствующее образование.

Yudkowsky1 Элиезер Юдковский Фото: commons.wikimedia.org

Использовать волшебный мир поттерианы для популяризации науки уже пытались — в 2002 году вышла книга журналиста Роджера Хайфилда с простым названием «Гарри Поттер и наука» (дословный перевод оригинального названия — «Наука Гарри Поттера: как на самом деле работает магия»), однако такой популярности, как фанфикшен Юдковского, она не получила.

Кроме того, еще ни разу так не выстреливал фанфикшен, сконцентрированный не на романтических переживаниях (как публиковавшаяся отрывками в The Times «Трилогия о Драко» Кассандры Клэр или «50 оттенков серого» Э.Л. Джеймс, выросших из фанфикшена по вампирской саге «Сумерки»), а на научных знаниях.

Автор цитаты На печать фанфика Элиезера Юдковского для «популяризации здравомыслия, идей рационального мышления, эффективного альтруизма» планировалось собрать 1 млн рублей. В итоге люди отдали больше 11,4 млн рублей. Книги также попадут в библиотеки и станут подарком школьникам-олимпиадникам.

Вымирание магии

То, что фанфикшен имел такой большой успех, очень вдохновляет — это может говорить о том, что люди потянулись к науке, говорит биолог, член комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Александр Панчин. По его мнению, книга, которая собрала так много денег через краудфандинг (кстати, несмотря на то что есть в открытом доступе), легко читается, в ней находят отражение идеи гуманизма, научного поиска ответов на те или иные вопросы, стремление к знаниям и объективности.

Yudkowsky2 Обложка книги на английском и один из вариантов суперобложки русскоязычного издания Фото: commons.wikimedia.org

«Там есть одна показательная сцена, как Гарри Поттер пытается убедить Драко Малфоя в том, чтобы нет смысла ненавидеть бедных грязнокровок (главный злодей оригинальных книг Волан-де-Морт и его приспешники убеждены, что волшебники, рожденные в семьях обычных людей, недостойны владеть магией. — «Известия»). Он узнает, что суть ненависти к маглорожденным волшебникам — в главном страхе Драко: вымирании волшебства, стереотипе о том, что магия «разбавляется». И вот они проводят научное исследование, увядает ли магия из-за грязнокровок и увядает ли вообще. В итоге они приходят к мнению, что феномена, из-за которого переживает Драко, попросту не существует. После этого Малфой меняет свою точку зрения», — рассказывает Александр Панчин. Недавно у популяризатора науки вышла в свет книга «Апофения» — антиутопия «о мире победившего мракобесия».

Комиссия РАН по борьбе с лженаукой еще четыре года назад в качестве одной из мер борьбы с невежеством предлагала «популярным писателям-фантастам написать романы, рассматривающие нарастание вала лженаучных суеверий». По итогам прошлого года, как отмечал Forbes в рейтинге самых продаваемых книг, читатели стали заметно чаще скупать книги по психологии, истории и естественным наукам. Издательства делают ставки на научпоп, и сам он становится более доступным. В топах типа «что почитать на досуге» всё чаще оказываются такие книги, как «Путеводитель по психическим расстройствам для жителя большого города» или «Математика для гуманитариев».

Темные силы

Однако приверженцы критического мышления всё равно бьют тревогу. «В постсоветский период лженаука в России вышла из-под контроля и стала разрушительно сказываться на общественных институтах и безопасности на всех уровнях — от здоровья и образования граждан до разработки государственных программ и стратегий, — уверены в комиссии по борьбе с лженаукой. — В определенных аспектах из-за проникновения лженауки на уровень принятия решений, в том числе государственных, ситуация приобрела характер, близкий к чрезвычайному».

Yudkowsky3 По меньшей мере треть россиян верит в колдунов, почти половина — в инопланетян Фото: Global Look Press/ZUMA/Alex Milan Tracy

Социологические опросы показывают, что по меньшей мере треть россиян верит в колдунов, почти половина — в инопланетян. В сводках новостей одна за другой появляются публикации о псевдонаучных открытиях, а телеэфир заполнен выступлениями сомнительных специалистов.

«СМИ здесь не всегда играют позитивную роль», — признает директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, академик РАН Михаил Пальцев. Через журналистов, которые не всегда могут сориентироваться и получить экспертное мнение, ведется манипулирование общественным мнением, отмечает он. Беда в том, что в основном увлечение лженаукой касается медицины — здоровья человека. Она распространяется, когда, во-первых, существуют провалы в научных исследованиях, во-вторых, из-за лакун в соцуслугах — это касается как раз медицины, объясняет ученый.

Автор цитаты «Когда человеку всё время приходится сидеть в очередях в поликлиниках, а участковый врач может ему выделить максимум 10–15 минут, он идет к целительнице, которая разговаривает с ним часами», — приводит пример академик.

А обилие тех же целителей на ТВ особенно сильно воздействует на общество, когда «оно взбудоражено экономическим кризисом, локальными войнами, которые сейчас идут в мире».

Распространенность лженауки — очень опасный, сложный и неоднозначный системный процесс. Он «связан по большей части с тем, что общество сейчас не способно воспринимать науку», считает собеседник «Известий». «Это системное явление, его нельзя как-то локализовать — только в Академии наук, в вузах, в школе», — подчеркивает Михаил Пальцев.

Адепты лженауки

Даже в Академии наук ситуация с псевдонаучными исследованиями неоднозначная. В сентябре председатель комиссии по борьбе с лженаукой Евгений Александров предложил перевести ее в прямое подчинение президенту РАН — иначе давать отпор недоброжелателям внутри организации проблематично. Александров привел один из самых громких случаев.

«В 2012 году к нам стали приходить просьбы разобраться с неким «великим доктором» Сергеем Коноваловым, который проводил массовые сеансы излечения — в Петербурге, в Москве — с совершенно грандиозными гонорарами. За каждый такой сеанс он получал десяток миллионов рублей. Он оказался сотрудником Института геронтологии и биорегуляции РАМН, заведующим лабораторией там, — заявил Евгений Александров. — Я первым делом написал письмо директору этого института Владимиру Хавинсону, который тут же очень мило мне ответил, что это очень хороший сотрудник, ничего такого за ним не числится. А если у него есть какое-то хобби по излечению людей, то мы об этом ничего не знаем».

Yudkowsky4 Адептов гомеопатии не становится меньше Фото: Depositphotos/olgamark

Второй пример — борьба с гомеопатией, адепты которой, по словам Александрова, завелись в академии. Комиссия дважды судилась с фармкомпаниями, которые подавали на нее в суд из-за меморандума «о лженаучности гомеопатии». Скандалы из-за нее разгораются не только в России. В ноябре стало известно, что правительство Испании ужесточило меры за распространение альтернативной медицины — иглоукалывания и как раз гомеопатии.

Хотя академик Михаил Пальцев, например, считает, что борьба с ней «придумана для того, чтобы оттеснить один бизнес и заменить его другим». Так или иначе обе стороны сходятся в одном — всё дело в бизнесе. «Понятие лженауки сейчас дискредитировано и шельмуется. Это связано с тем, что в России активно развивается бизнес, особенно в медицине», — считает директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ.

Не доверяй и проверяй

Если ученые между собой не могут договориться, где лженаука, а где нет, то людям, не обладающим глубокими научными знаниями, разобраться в этих хитросплетениях тем более непросто. Популяризаторы науки, разоблачители шарлатанов, сообщества скептиков (они есть и в России — в минувшие выходные в Москве прошел организованный ими «Скептикон») настаивают: главное — критически относиться к любой информации. Развивать критическое мышление призваны тот же фанфикшен Элиезера Юдковского, научные стендапы и бархоппинги, фестивали и многое другое.

Yudkowsky5 Главное — критически относиться к любой информации Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Начеку нужно быть даже тогда, когда речь идет о научпопе. «Нужно признать, что всегда есть вероятность того, что, читая любую литературу, мы можем быть в некоторой степени дезинформированы. Даже в хороших научно-популярных книжках и научных статьях бывают огрехи. Но есть некоторые признаки, которые позволяют отсеять очень большой пласт заведомо плохой литературы, претендующей на научность», — рассказывает старший научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Александр Панчин.

Во-первых, если в тексте вообще нет ссылок на научные исследования, опубликованные в рецензированных научных журналах, это плохой признак, объясняет ученый. Получается, что это отсебятина автора. «Более или менее вся наука начинается с осмысления того, что люди делали до тебя. Если такой работы не было проведено, то, скорее всего, автор придумал, в своем понимании, какую-то крайне оригинальную идею, в действительности не имеющую под собой никаких оснований», — говорит собеседник «Известий».

Хотя и ссылка на научный журнал не всегда может быть гарантией. Немецкие СМИ летом опубликовали результаты исследования, согласно которым работы около 5 тыс. ученых печатались в так называемых хищных, или мусорных, изданиях — тех, что берут деньги за публикацию, не разбираясь в ее сути.

Александр Панчин Во-вторых, нужно понимать, что невероятные заявления требуют невероятных подтверждений. Например, человек говорит: «Мы изобрели лекарство, которое лечит любые виды рака на любых стадиях». Стоит отметить, что некоторые люди делают такие заявления. Очень часто бывает, что за ними не кроется ничего, кроме собственных рассказов в ключе «у нас был пациент, и мы его вылечили». И никто этого пациента вообще не видел.

«Главное правило — это некоторый скепсис и сверка соответствия степени громкости утверждения, пруфов и их надежности. Чем более громкое утверждение, тем более основательным должно быть доказательство. Если возникли сомнения, всегда можно обратиться за мнением к специалисту», — резюмирует собеседник «Известий».