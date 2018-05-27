Если нельзя, но очень хочется

Идея общественного сбора средств на реализацию различных проектов отнюдь не нова, однако в «нулевых» эта схема обрела невиданную доселе популярность. Финансовые ресурсы, полученные от добровольцев, которые часто не ожидают какого-либо вознаграждения за свои пожертвования, позволяют создать действительно нужные и востребованные товары и услуги. Однако подчас путем фандрайзинга (и одного из его видов — краудфандинга) деньги собирают на весьма спорные проекты. Куда подчас идут «народные деньги» — в материале портала iz.ru.

Ради искусства

Общественные кампании по сбору средств стали активно проводится в последние полтора десятка лет — во многом благодаря развитию интернета. Впрочем, и в предыдущие годы и даже столетия схема применялась для финансирования важных проектов, на которые у их инициаторов не хватало денег — например, с привлечением народного капитала была построена знаменитая Статуя Свободы в Нью-Йорке.

Нередко к сторонней помощи для приобретения предметов искусства прибегают и музеи. Правда, чаще всего за поддержкой они обращаются к своим спонсорам — отдельным меценатам или компаниям-партнерам, которые жертвуют кругленькие суммы на покупку артефактов, около которых позднее, например, появляется табличка с надписью «Приобретено на средства ХХХ».

Не ограничиваться поддержкой уже знакомых меценатов на днях решили в московском Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина. Там всем желающим предложили пожертвовать на покупку «магического жезла — уникального памятника древнеегипетского искусства эпохи Среднего царства (XIX–XVIII веков до н.э.)». Как указано в объявлении на сайте музея, речь идет об одном из редких образцов древнеегипетского художественного ремесла — «в мировых музейных и частных собраниях хранится всего 240 жезлов и их фрагментов».

пушкинский Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Пушкинский музей 31 мая отмечает свой день рождения. По словам директора ГМИИ Марины Лошак, на этот раз было решено, что надо поздравлять не руководителя, а сам музей и его гостей. «Получив в коллекцию такой исключительный экспонат, мы сохраним редчайший образец древнеегипетского искусства для наших посетителей и будущих поколений, — уверена она.

Фестиваль для «подогрева» братвы

Фандрайзинг по определению — это благотворительный сбор средств на какой-либо проект. Впрочем, цели таких кампаний не всегда бывают благими в полном смысле этого слова. Так, на Сицилии сотрудники силовых структур в конце мая провели спецоперацию, задержав более десятка членов клана Noce, входящего в могущественную мафиозную организацию Cosa Nostra. Как полагают в правоохранительных органах, пишет агентство ANSA, все они причастны к организации проводившегося в 2015 году на Сицилии католического торжества — праздника Святейшего сердца Иисуса.

Jesus Священное Сердце Иисуса. Часовня Фото: TASS/UIG/Fred de Noyelle/Godong

Цель можно было бы считать вполне достойной похвалы, однако, как выяснилось, в рамках торжеств члены преступной группировки собрали с участников и торговцев своеобразную «десятину», а средства позднее использовали для помощи — или, как говорят в криминальных кругах, для «подогрева» тех своих «коллег», которые находились за решеткой, и помощи их семьям. Кстати, как отмечает La Repubblica, в последние годы многие члены мафиозных группировок освободились из мест лишения свободы и взялись за старое, что и открыло возможности для ренессанса Cosa Nostra.

Белый снег, серый лед

Атлеты из «летних» стран мира с почти постоянно жарким климатом в состязаниях по зимним видам по понятным причинам до сих пор смотрятся достаточно экзотично. Однако нестандартность ситуации не смутила спортсменку из Нигерии Сеун Адегун. Профессиональная бегунья и участница Олимпиады в Лондоне в 2012 году «загорелась» идеей отправиться в южнокорейский Пхенчхан на Игры-2018 в составе бобслейной команды — первой в истории не только для Нигерии, но и для Африки в целом.

Проблема, однако, состояла в том, что в стране не было ни тренировочной базы, ни денег на тренировки и отправку экипажа в Южную Корею. Адегун организовала кампанию по сбору средств через платформу GoFundMe и за год с небольшим собрала необходимую для постройки боба, подготовки и поездки в Пхенчхан сумму — $150 тыс. Эти денег, как отмечает National Public Radiо, хватило даже на учреждение Нигерийской федерации бобслея и санных видов спорта.

Нигерийское трио успешно прошло все пять квалификационных заездов, однако на самих соревнованиях показать серьезный результат им не удалось — экипаж (все его участницы, к слову, живут в США) занял последнее 19-е место, пропустив вперед даже экипаж с Ямайки. Впрочем, это как раз тот случай, когда олимпийский принцип «Главное не победа, главное — участие» верен даже не на 100, а на 200 процентов.

бобслей Пилот Сеун Адигун и Нгози Онумере из Нигерии на зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчане Фото: Global Look Press/Tobias Hase

На медали нигерийские бобслеистки особенно и не рассчитывали. «Наша цель — стать лучшими представителями Африки, которые когда-либо принимали участие в зимней Олимпиаде», — говорила Адегун. Зато когда о непростом пути нигерийского экипажа стало известно широкой публике, отбоя от запросов на интервью у них не было.

Команда поучаствовала в популярном американском телешоу Элен Дедженерес, а также подписали спонсорские и рекламные контракты с такими фирмами, как Visa, Lazer, Under Armour, и другими. Так что средств на подготовку к следующим зимним Играм, которые пройдут в 2022 году в Китае, у девушек уже должно хватить, и заниматься сбором пожертвований на этот раз не придется.

Спасение тасманийского дьявола

На благие цели пошла и сумма в размере $36 тыс., собранная в результате краудфандинговой кампании, которую провел университет Сиднея. На эти деньги группа ученых провела экспедицию в Тасмании — австралийском штате, расположенном на одноименном острове недалеко от материка. Целью поисков были тасманийские дьяволы — уникальные сумчатые хищники, получившие свое зловещее название из-за большой пасти с острыми зубами, жестокого характера и пугающих ночных криков.

дьяволы Тасманийские дьяволы Фото: Global Look Press/TUNS

Неприглядный, казалось бы, зверь оказался на грани исчезновения: в начале и середине ХХ века дьяволов, разорявших курятники, активно истребляли фермеры, а к концу прошлого века вид оказался на грани исчезновения из-за распространения онкологического заболевания — болезни лицевых новообразований. В итоге сейчас вывоз животных за пределы Тасмании запрещен, а взрослых особей насчитывается не более 25 тыс.

Ученым в ходе восьмидневной экспедиции удалось найти новую колонию тасманийских дьяволов (еще их называют сумчатыми чертями). Обнаруженные там особи теперь могут использоваться для размножения в условиях неволи — это, как отмечает The Daily Dot, станет своеобразной «генетической страховкой» для популяции, а также сможет помочь ученым в поиске методов лечения ракового заболевания.

Миллиарды от миллионов

В глобальном исчислении суммы, проходящие через различные краудфандинговые платформы, колоссальны. Так, с момента основания GoFundMe в 2010 году только через этот сайт было получено свыше $4 млрд, которые внесли более 40 млн человек. Портал YouCaring, через который идет, в частности, сбор пожертвований на медицинское обслуживание, за последние семь лет помог собрать более $800 млн. По данным опроса, проведенного в 2016 году Исследовательским центром Пью, деньги через эти и аналогичные сайты жертвовали 22% американцев, указывает журнал Time.

В большинстве случаев кампании по сбору средств, организованные в интересах частных лиц, организуют люди, попавшие действительно в сложные жизненные ситуации. Time приводит данные Федеральной резервной системы, выполняющей в США функции Центробанка, согласно которым более 40% американцев не могут себе позволить неожиданные траты на сумму $400 или более. Таким образом, замена сломавшегося двигателя в машине или срочный визит к врачу при отсутствии медицинской страховки становятся недоступными без поддержки извне. «Людям нужна помощь, — отмечает президент GoFundMe Роб Соломон. — У людей должна быть возможность помочь друг другу. Нуждающихся достаточно».

В фонд озеленения Луны

Впрочем, нередко деньги собирают и на нетривиальные и даже просто абсурдные проекты. Так, через Kickstarter почти $2 тыс. привлекли создатели мыла с «мясными» ароматами — после мытья покупатели их продукта смогли бы благоухать говядиной или жареным беконом. Некий Джеймс Браун решил разработать серию «боевой кухонной утвари» — сковородок с ручками, стилизованными под рукоятки мечей. Данных о том, оказались ли в числе сторонников этой затеи фанаты сериалов «Игра престолов» или «Викинги», но Браун на реализацию своей задумки получил свыше $46 тыс.

Нередко идеи, с которыми люди обращаются за материальной поддержкой к другим, даже изначально выглядят как шутка. Житель штата Иллинойс по имени Нобору Битой попросил помощи в сборе $8. На эти деньги американец пообещал… сходить в кафе, купить куриный буррито, а также оценить качество сэндвича. В итоге Битой получил шанс наслаждаться бутербродами в мексиканском стиле довольно долго — добродушные и, видимо, не лишенные чувства юмора жертвователи отправили ему свыше $1 тыс.