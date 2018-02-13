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В Башкирии собирают деньги на синтезаторы для детей-бабочек

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Краудфандинговый проект для помощи детям-бабочкам запущен в Башкортостане. За 48 дней организаторам нужно собрать 95,7 тыс. рублей на покупку музыкальных инструментов и оплату занятий с репетиторами.

Сбор средств ведется на краудфандинговой платформе «Планета». Организаторы хотят оказать помощь ребятам, у которых диагностирован буллезный эпидермолиз. Из-за высокой хрупкости кожи, когда от любого прикосновения возникают пузыри и эрозии, детям приходится ежедневно перебинтовывать каждый палец и заниматься лечебной гимнастикой рук. Клавишные музыкальные инструменты становятся для «бабочек» хорошим способом справиться с последствиями болезни.

На приобретение синтезаторов и оплату работы репетиторов потребуется 95,7 тыс. рублей, сумму нужно собрать за 48 дней, уточняет «МедиаКорСеть». Тем, кто вложит в проект от 100 до 3 тыс. рублей, подарят открытки, пряники, сертификаты на участие в интеллектуальной игре или футболку.

Синтезаторы предназначены восьми ребятам, проживающим в Башкортостане. Всего в России около 2,5 тыс. детей-бабочек.

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