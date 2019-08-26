Примерка личности: кем представляются мошенники ради наживы

Существенно подрывают авторитет сотрудников чувашского госпожнадзора МЧС аферисты, вымогающие у местных предпринимателей мзду, прикрываясь именем контролирующего органа. Несколько дней назад о действиях авантюристов стало известно в республиканском ГУ МЧС. «Известия» выяснили, в чью шкуру влезают мошенники, чтобы добраться до чужого счета.

Вор в образе

Информация о новом способе мошенничества была размещена на официальном сайте Главного управления МЧС России по Чувашской Республике 21 августа.

«В Чувашии зафиксированы новые случаи мошеннических действий неустановленных лиц в отношении представителей бизнеса. В телефонной беседе с предпринимателями жулики представляются действующими сотрудниками надзорных органов МЧС России, предупреждают о предстоящей проверке, после чего предлагают перечислить определенную сумму на банковский счет для урегулирования вопроса» , — говорится в сообщении. Выяснилось, что руководитель одной из фирм попался на уловку жуликов и перевел им деньги.

«Устное информирование по телефону о проведении проверки законодательством не предусмотрено в принципе», — уточнили в управлении.

Мошенники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В столице в прошлом и текущем годах были зафиксированы несколько случаев, когда по телефону, представившись сотрудниками Роспотребнадзора, аферисты также требовали перевести средства за положительные результаты грядущих проверок.

В противном случае неизвестная девушка грозила найти правонарушения и приостановить работу предприятия.

В дальнейшем этот вид манипуляций получил околокриминальное развитие. Типовую схему с навязыванием ненужных услуг подробно описала со слов настоящих ревизоров газета «Вечерний Краснотурьинск»: «Человек на том конце провода представляется сотрудником Роспотребнадзора. Далее он сообщает о том, что на предприятии должна пройти плановая проверка, в числе прочего будут смотреть различные журналы, которые должны быть у каждого предпринимателя. Далее голос из трубки начинает перечислять список необходимых документов, которых, естественно, нет у коммерсанта и быть не должно. Последний впадает в панику, ведь штрафы за нарушение каких-либо норм всегда немаленькие. Но тут добрый якобы сотрудник проверяющего органа сообщает о возможности купить эти самые журналы, даже курьером их доставит. Цена вопроса — 5500 рублей. Сумма не такая уж маленькая, но несравнима с наказанием за их отсутствие, да и на будущее пригодится» .

Точно так же действовали жулики в Рязанской области.

Атака на пенсионеров

Пальму первенства среди масок, которые надевают на себя различного рода жулики, — сотрудник службы безопасности банка. Миллионы рублей, если не долларов, похищены по схеме «блокировка несанкционированной трансакции», когда жулики под предлогом защиты счета от действий мифических хакеров выведывают пароли у владельца карт и опустошают его счет. Но сегодня этот способ постепенно сходит на нет — полиция стала уделять больше внимание этому виду преступления, сам состав с апреля текущего года перекочевал в категорию тяжких преступлений. Да и сама схема уже устарела, покупаются на нее лишь неискушенные пенсионеры, у которых, как правило, мало что есть за душой.

Мошенники Фото: Global Look Press/Oleksiy Maksymenko/imageBROKER.com

В начале года полиция разоблачила группировку мошенников, которые обкрадывали пенсионеров, представляясь сотрудниками прокуратуры. В руки жуликов попали списки обманутых ранее стариков — их облапошили на круглые суммы торговцы БАДами и псевдомедикаментозными препаратами. Спустя несколько лет потерпевших прозванивали жулики, теперь уже называясь сотрудниками налоговой службы и прокуратуры, — дескать, нужно срочно заплатить специальный налог, чтобы получить компенсацию за потерянные ранее средства. На удочку попались как минимум семь москвичей в возрасте от 70 до 84 лет.

Эксперты в госконтрактах

Нетривиальную схему для обмана предпринимателей разработал квартет сообщников, обладавших специальными познаниями в финансовых вопросах. Отставной полковник из засекреченного полицейского Бюро специальных технических мероприятий Валерий Шакиров и его единомышленники — директор специализированного научного центра реабилитационных технологий «Воин» Дмитрий Данилин и бывшие офицеры Военно-космических сил Геннадий Воробьев и Вячеслав Бражников придумали авантюру с продажей липовой банковской гарантии Росбанка за 800 млн рублей предприятию «ТранссервисС». Документ, который предлагали купить аферисты, давал возможность в том числе заключать госконтракты.

Воробьев представлялся ни много ни мало руководителем контрольного управления администрации президента, Бражников называл себя топ-менеджером Сбербанка. Встречи непременно проходили в одном из кафе на Старой площади, чтобы создать иллюзию, что Воробьев на несколько минут вырвался из рабочего кабинета. Поддельный документ изготавливал еще один соучастник, разбиравшийся в графических редакторах и типографских технологиях. Группу поймали столичные сыщики после того, как потенциальная жертва перевела на счет группировки 15 млн рублей. Осенью прошлого года все участники схемы с поддельными банковскими гарантиями получили условные сроки.

Мошенники Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Довольно распространенным способом обмана предпринимателей остается так называемая торговля портфелями. Через недобросовестных, а чаще случайных знакомых на предпринимателей или просто людей с деньгами выходят аферисты, которые представляются могущественными теневыми игроками в бюрократической машине правительства. Утверждают, что за определенную комиссию могут устроить выгодное назначение на должность чиновника федерального или республиканского уровня. Расчет делается на то, что потерявший свои средства человек не пойдет в полицию, так как сам совершил противоправное деяние» , — рассказал «Известиям» оперативный сотрудник МВД.

Для жуликов важно создать образ респектабельного человека, говорит собеседник «Известий». «Как правило, часть работы мошенники проводят на дорогих курортах, в пятизвездочных отелях. В барах они заводят знакомства с состоятельными людьми, хвастаются своими связями, обещают помочь. В этом у них много общего с охотницами за женихами-олигархами. В телефоне такого жулика, как правило, масса фотографий с селебрити. Случайное селфи со звездой они выдают за фото с близким другом. Такие люди перед встречей одалживают у более успешных знакомых дорогие часы или пользуются сервисами по аренде таких вещиц на прокат. То же самое с представительскими автомобилями, которые мошенники берут на день или на час» , — рассказывает сыщик.

Зарубежный опыт

Удивительную изобретательность проявили заграничные жулики франко-израильского происхождения. Один из тройки аферистов, пользуясь визуальным сходством с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, звонил по скайпу руководителям крупных компаний и уговаривал их, используя должностное положение, перевести деньги якобы для выкупа заложников, попавших в руки экстремистов в Мали и Сирии.

Артистичный проходимец и его сообщники создали даже декорации настоящего кабинета чиновника и использовали грим. Одна из их авантюр увенчалась успехом — коммерсант перевел на их счет €8 млн. В расследовании принимали участие полицейские из Израиля и Франции. Всех троих задержали в пригороде Тель-Авива весной текущего года, писала газета Le Parisien.

Мошенники Фото: Depositphotos