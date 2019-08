Дали по акции: трейдер получил 2,5 года условно за махинации на бирже

Российское правосудие обзавелось первой практикой по уголовным делам о манипулировании рынком (статья 185.3 УК РФ) — Кировский райсуд Казани на текущей неделе приговорил бывшего трейдера банка «Ак Барс» Артема Люлинского к 2,5 года колонии условно за махинации с ценными бумагами. Он был уличен в том, что обогащался, совершая сделки, причинявшие многомиллионные убытки своему работодателю и его клиентам, а также дочерней компании банка. Эксперты «Известий» разобрали суть схемы Люлинского и оценили перспективы приговора для правовой практики в стране.

Фокусы с «голубыми фишками»

Дело было возбуждено в октябре 2017 года. Уголовное преследование по статье о манипулировании рынком в отношении трейдера Люлинского не стало прецедентом — подобные составы возбуждались и ранее, но до суда в этой экзотической для российского права квалификации никогда не доходило. Деяния, как правило, в финале расследования переквалифицировались на мошенничество (ст. 159 УК РФ), присвоение или растрату (ст. 160 УК РФ). Вместе с условным наказанием суд принял решение назначить осужденному испытательный срок в четыре года и установил запрет на осуществление им операций на рынке ценных бумаг в течение трех лет. Люлинский, однако, не признал вину — он считает методы ведения дел обоснованными и законными. Его адвокат пообещал обжаловать приговор.

Следствие с помощью экспертов Центробанка установило, что трейдер с марта 2011 года по декабрь 2016 года неоднократно и продолжительно манипулировал на торгах Московской биржи рынками 31 ценной бумаги. Речь шла о так называемых голубых фишках (так называют на фондовом рынке акции крупных ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности). В частности, Люлинский жонглировал акциями Лукойла, «Газпрома», Сбербанка, ВТБ, писал «Коммерсант» со ссылкой на директора департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерия Ляха.

Операции совершались в течение 494 дней, из них в 477 случаях трейдер оставался в плюсе (каждая операция в среднем приносила ему несколько сотен рублей прибыли). Средства со своего счета (в общей сложности его доход от операций составил 77 млн рублей) он выводил через четыре банка траншами в несколько сотен тысяч рублей — чтобы операции не бросались в глаза. Эти средства Люлинский, предположительно, тратил на развитие собственного бизнеса — он был учредителем ООО «Спортивный клуб «Прайд». Толчком к расследованию недобросовестной деятельности клерка стало внутреннее расследование «Ак Барса».

Любопытно, что Люлинский ранее фигурировал в качестве участника теневой схемы с использованием инсайдерской информации при торговле ценными бумагами ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Анатомия надувательства

— Авантюра, на которой поймали данного трейдера, — достаточно распространенное нарушение, в то же время он действовал весьма топорно, используя свой личный брокерский счет для незаконного обогащения — это может говорить о его невероятно низкой квалификации и принципиальном неуважении стандартов для профессионального участника рынка. Трейдер своими действиями создавал умышленные убытки для финансового института и его клиентов, получая личную материальную выгоду от этих операций , — пояснил «Известиям» управляющий партнер KRK-Group в Люксембурге Никита Рябинин.

Чтобы понять схему такого мошенничества, нужно смоделировать обычную ситуацию на рынке ценных бумаг. Клиент передает управляющему деньги или становится совладельцем ПИФа (паевой инвестиционный фонд) и ждет, что ими будет грамотно распоряжаться специально обученный человек.

— Одномоментно управляющий распоряжается своим личным счетом. Со своего счета он покупает в короткий интервал времени ценные бумаги, используя агрессивную заявку на покупку, что приводит к скачку цены на данную ценную бумагу. Теперь внимательно следим за руками. Трейдер распоряжается клиентскими и собственными средствами финансового института и может принимать решение о покупке той или иной ценной бумаги (акции, облигации, другие финансовые инструменты. — «Известия»). Сюрприз — он по завышенной цене (вследствие его же действий по личному счету) покупает те же самые ценные бумаги. Что он делает с ценными бумагами, которые принадлежат ему? Правильно, продает по еще большей цене, так как выступает покупателем от лица финансового института , — объясняет Рябинин.

В результате таких манипуляций на личном счете трейдера после серии таких транзакций зафиксирована прибыль в 77 млн рублей.

— В рамках данных операций со своим личным счетом он является инсайдером, в случае если он производит операции с теми же финансовыми инструментами. И обязан, как минимум, уведомлять, а в принципе получать разрешение на данные операции от руководства банка и главы комплаенса. При этом он не имеет права раскрывать информацию, к которой он получил доступ на работе, третьим лицам , — перечислил ограничения для трейдера Рябинин.

Ущерб от действий сотрудника для банка точно подсчитать довольно сложно.

— В конечном итоге банк купил акции по цене выше рыночной — отсюда определен убыток и потери, хотя акции после этого могли оставаться на брокерском счете банка, а ущерб мог рассчитываться от разницы между рыночной ценой, по которой Люлинский купил акции (и по которой банк мог бы купить эти акции), и завышенной ценой, по которой банк (в лице Люлинского) купил эти акции , — рассказал «Известиям» Алексей Матюхов, управляющий партнер компании BMS Law Firm.

В ЦБ считают, что реальный ущерб для финансового учреждения из-за подобных махинаций примерно троекратно больше, чем сумма необоснованного обогащения трейдера. В случае с Люлинским речь может идти о реальных 200 млн рублей убытков.

Как у них

В мировой практике финансовые организации обязывают трейдеров и других работников отрасли подписывать документы об ответственности за разглашение банковской тайны и манипулирование рынками. Нарушителям грозят суровые материальные санкции, запрет на профессиональную деятельность и, разумеется, уголовная ответственность.

— На данный момент внедрены регуляторные требования MiFiD 2 (англ. The Markets in Financial Instruments Directive, директива Евросоюза второго уровня «о рынках финансовых инструментов». — «Известия»), которые жестко регламентируют раскрытие информации для своих клиентов, которые доверили вам деньги в управление. Притом регламентируют принцип комиссионного вознаграждения финансовых институтов, обязывают информировать клиентов о всех рисках и даже зачастую обязывают отказывать клиентам в покупке рисковых активов, если они классифицированы согласно регуляторным требованиям как непрофессиональные инвесторы , — сообщил «Известиям» Никита Рябинин.

Схема Люлинского считается рутинной, даже примитивной и грубой на Западе, поясняет Алексей Матюхов. В развитых с точки зрения рынка ценных бумаг странах в ходу более масштабные и изощренные схемы с тем же самым смыслом. Схожей по сути манипуляцией считается, например, твит Илона Маска, в котором предприниматель сообщил о намерении выкупить акции компании по цене выше рыночной (на 23%). Это действие привело к мгновенному росту котировок Tesla. История в конечном итоге окончились потерей Маском кресла председателя совета директоров компании и уплатой огромного штрафа во избежание обвинений в мошеннических манипуляциях рынком. Позднее Маск и вовсе удалил свой аккаунт в Twitter от греха подальше.

Значимым злоупотреблением последних лет специалисты называют, например, несанкционированные операции на японской бирже с фьючерсными контрактами Nikkei. Сделки, проведенные Ником Лисоном, подвели банк «Берингз» к банкротству. Он был осужден к 6,5 года колонии.

Но, пожалуй, самый громкий скандал последних лет в этой сфере бизнеса — дело Société Générale. Трейдер этого инвестиционного банка Жером Кервьель причинил убытки своему работодателю на € 4,9 млрд. Он был признан виновным в нарушении доверия, подделке и несанкционированном использовании компьютеров банка. Трейдер вел свою деятельность на протяжении 2007 года, а после того как в 2008 году махинации вскрылись — все его позиции на рынке были закрыты. Это спровоцировало волну распродаж на фондовых рынках. Из-за колебаний европейских индексов Федеральная резервная система США экстренно снизила ставку рефинансирования на 75 пунктов, чего не случалось даже после теракта 11 сентября 2001 года. Так один банковский клерк доставил неприятности всему мировому банковскому сообществу, что отразилось на финансовом благополучии миллионов людей.

Последствия «икс»

Исходя из описанного мирового опыта, опасность действий нечистоплотных трейдеров сложно переоценить. Она выходит за рамки обычного хищения, считают юристы.

— Выявление нарушений, связанных с манипулированием рынком, — важная задача для ЦБ РФ, так как такие деяния приводят к потерям для инвесторов и нестабильности фондового рынка, что в итоге негативно сказывается на российской экономике в целом , — рассказал «Известиям» Денис Фролов, член Ассоциации юристов России. Расследование таких преступлений в России провисает, тогда как самих нарушений в этой сфере предостаточно на сегодняшний день.