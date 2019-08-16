Рисковая давность: на чем зарабатывают ломбарды

В среду, 14 августа, правительство внесло в Госдуму законопроект, который усовершенствует деятельность кредитных потребительских кооперативов, микрофинансовых организаций и ломбардов. Меры направлены на пресечение незаконной деятельности организаций и создания финансовых пирамид . Еще немного — и обитель ростовщиков с многовековой историей превратится в совершенно цивилизованного участника рынка. По крайней мере, есть надежда. И хотя связать себя обязательствами с ломбардом порой выгоднее, чем с банками и тем более микрофинансовыми организациями (проценты не станут расти со скоростью света, коллекторы не подбросят гроб к подъезду, как недавно в Уфе, и, даже если вы не сможете выплатить проценты, на вашей кредитной истории это никак не отразится — разве что вещь продадут, но к вам никаких претензий у ломбарда не будет), всё же риски есть . По данным главы Национального объединения ломбардов Алексея Лазутина, «портфель рынка с учетом разного рода квазиломбардов на текущий момент составляет порядка 60 млрд рублей». Что сдают в ломбард, а что никогда не примут у клиента и как не напороться на мошенников — читайте в материале «Известий».

Ломбарды тоже плачут

Один из клиентов автоломбарда взял в прокате Mercedes, сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу МВД. Вдоволь накатавшись с 7 по 11 августа, клиент в салон так и не вернулся, а телефон отключил. Вычислить, где же находится Mercedes, помог GPS-трекер. Оказалось, что мужчина сдал автомобиль в ломбард . Мошенник пока на свободе, идет проверка, но ущерб от выходки уже оценили — 3 млн рублей.

Похожий случай, но уже с велосипедами, произошел в городе Шадринске Курганской области: компания весело крутила арендованные педали, а в конце поездки решила подзаработать. Впрочем, даму с двумя кавалерами уже задержали и завели уголовное дело по ст. 159 ч 2 УК РФ («Мошенничество») — теперь им грозит до 5 лет тюрьмы .

« Подобные вещи происходят только с теми ломбардами, которые руководствуются одним критерием — наибольшая выгода, не беспокоясь о правовой основе , — объясняет в беседе с «Известиями» управляющий одного из автоломбардов. — По официальным данным, в сентябре прошлого года в стране было 5,04 тыс. легальных ломбардов (а в начале 2018-го — 5,44 тыс.). Попыток совершить какие-нибудь действия по 159-й статье — миллион. Степеней проверки каждого клиента — неимоверное количество. У человека, который арендовал автомобиль, на руках не может быть ПТС, а без ПТС невозможен залог. Сотрудники, которые работают в подобном ломбарде, руководствуются только тем, какое размещение они приносят ломбарду, то есть сколько денег компании они выдадут на руки потребителю. Исходя из этого они получают бонусы, растет их зарплата, идут премиальные начисления. Кто-то работает и даже не знает, что такое Центробанк, и работает до тех пор, пока к ним не придет УБЭП. По всей вероятности, у ломбарда, который принял арендованный автомобиль, есть какой-то коллекторат или служба безопасности, которая в дальнейшем будет заниматься этим случаем ».

авто Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Собеседник вспоминает, что еще лет пять назад в автоломбард приезжали на машинах из дорогого сегмента: от раритетных, коллекционных Mercedes вариантов DТМ (штучные спортивные машины) до Lamborghini, Bentley, Ferrari. А теперь где всё это? Нет. Сдают автомобили, по словам управляющего, всё меньше и реже . Это только кажется, что, когда жизнь не очень сытая, люди несут в ломбард всё, что можно сдать.

« Вероятно, клиенты изыскивают для себя другие резервы и возможности, а может быть, изменили для себя жизненные критерии. Много кредитных продуктов иного характера и содержания, множество банков предлагает потребкредиты, и нет необходимости закладывать транспортное средство. Люди хотят платить меньшие проценты и потратить на процедуру оформления чуть больше времени. Их можно понять, — отмечает специалист. — Ломбард работает по принципу залога и ответственного хранения имущества, то есть автомобилем клиент не пользуется. Все схемы, которые предлагают форму залога только по документам, относятся к микрофинансовой организации, прикрывающей свою подноготную вывеской ломбарда. Ломбард в чистом виде — это хранение имущества , как и было придумано сотни лет назад. Прежде чем нести что-то в ломбард, надо понимать, как это выкупить, а для этого нужен стабильный заработок».

Последним похвастаться может не каждый.

Несут шубы летом

Впрочем, ломбарды стараются, манят. Это уже не только офисы с покосившимися табличками в полуподвальном помещении, но и целые салоны-галереи с завлекательными сайтами , где можно и личный кабинет завести, и прийти по акции (у кого-то по утрам проценты меньше). Широкая линейка услуг: заем под залог имущества, продажа, обмен...

Работает так: приносишь вещь (по закону, заложить можно только движимое имущество), предъявляешь удостоверение личности и после оценки заключаешь договор. По закону, срок займа не должен превышать год, а вещь не могут продать раньше указанного в договоре срока и даже после просрочки должны подождать месяц . На руки клиент получает залоговый билет (бланк строгой отчетности), где прописана сумма после оценки, процентная ставка.

Причины похода в ломбард разные: непростая финансовая ситуация, скопилось лишнее (и такое бывает), ювелирное украшение не подошло. Некоторые специально мониторят ломбарды в поисках определенных ювелирных изделий.

Кстати, шубу, к примеру, можно не только заложить и продать, но и отдать на хранение в ломбард с «холодильником».

« Сдают и шубы, и пуховики, и пальто. Меха надо хранить в холоде. Летом жарко, мех сохнет, может моль завестись. Сырость тоже влияет — мех начинает сыпаться , — говорит «Известиям» сотрудница одного из ломбардов Ксения. «Заморозка» песцовой шубы до колена обойдется в 570 рублей в месяц. Говорит, что апрель-май в этом ломбарде — самый «шубный», в день могут оформить до 70 изделий.

шуба Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

« Летом всегда очень много шуб. Пока не появятся первые белые мухи, они никому не нужны, — говорит «Известиям» Владимир, представитель другого ломбарда. — Пик обычно приходится на июль. Помимо этого, много приносят телефонов, всякой техники от компании Apple, мощные хорошие ноутбуки, фототехнику — видеокамеры, профессиональные зеркальные фотокамеры, объективы. Кондиционеры пользуются определенной ликвидностью, хотя сейчас это уже не так популярно. Большинство только под залог сдает, а не продает. Кто-то к ремонту покупал, у кого-то какой-то офисный проект, а кондиционеров 10 штук — так предприниматели перебиваются ».

Ликвидность — важнейший критерий, чтобы вещь можно было оценить и в случае чего легко продать.

« Мы отказываемся брать шубу, если она сильно изношена. Не берем из каракуля, каких-то мехов, которые сложно оценить. Каракуль вообще ничего не стоит, если это не какая-то итальянская вещь и совсем молодой ягненок. Но такого мало, и спрос тоже очень маленький », — говорит Владимир. Впрочем, до продажи доходит не часто: 9 из 10 клиентов выкупают свое имущество.

Что еще не примут в ломбарде? Золотые слитки, сусальное золото, фамильный кортик и другие виды холодного оружия, необработанные драгоценные камни, металлы, не возьмут ордена и медали деда (что же вы за внуки после этого!), да еще и полицию вызовут, если ломбард честный, как в этой истории.

В одном из ломбардов «Известиям» охотно сообщили, что возьмут зеркалку, ноутбук, смартфоны, уточнив, «только не Китай», игровые приставки последнего поколения и планшеты опять же с сакраментальной оговоркой «только не Китай». Как говорится, без обид, дорогие соседи, бизнес есть бизнес .

Если говорить о ювелирных ломбардах (а их на рынке более 90%), то оценка драгоценностей по весу, без учета вставки, скромна: золото колеблется в районе от 550 рублей за 1 г (начиная от самой низкой 333-й пробы) до почти 3 тыс., платина — до 1650, а 1 г серебра стоит как половинка пломбира в вафельном стаканчике — 20–25 рублей.

Не думай о договоре свысока

Прежде чем отнести нажитое в ломбард, эксперты советуют заглянуть на сайт Центробанка, где опубликован реестр заслуживших доверие контор по всей стране . В списке наравне с действующими ломбардами можно заметить и почившие, что, возможно, тоже для порядка: вдруг кто-то из них внезапно «ожил» и продолжает бурную деятельность, но уже за спиной ЦБ — верный признак мошенников.

Далее читаем договор . Старо как мир, но работает. И даже если деньги очень нужны и слезы радости не дают вчитаться, берите себя в руки — капканы могут быть повсюду .

« После погашения займа ломбард может вернуть заложенную вещь в испорченном виде (например, сняв с золотой цепочки часть звеньев) или даже подменить еe более дешевым изделием, если это стандартное колечко или цепочка. Поэтому необходимо убедиться, что в документе, который составляется в момент оформления залога, есть подробное описание вещи , — цитирует «АиФ» заведующего лабораторией финансовой грамотности экономического факультета МГУ Ростислава Кокорева. — Например, для ювелирных изделий должны быть указаны размеры, проба и вес драгметаллов, описание драгоценных камней. И, получая вещь назад, важно внимательно проверить эти параметры ».

ломбард Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

Обратите внимание на предложения, которые могут хитро намекать, что первый месяц у вас будет выгодный процент, а затем он неприятно подрастет. Да и в целом не торопитесь заключать договор после оценки — ломбарды нередко сильно занижают стоимость вещи.

Надеяться, что нелегальный ломбард будет соблюдать элементарные правила, не стоит: могут и вещь продать раньше, и испортить, и даже выселить из дома (дать заем под залог жилья, что категорически запрещено, а потом отобрать крышу над головой).

При сотрудничестве с автоломбардом следует обратить внимание и на такую деталь: мошенники иногда не берут автомобиль в залог, а заключают договор купли-продажи .