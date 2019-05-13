Увести счет: кражи с банковских карт начали раскрывать системно

С апреля прошлого года вступила в действие новая редакция статьи 158 Уголовного кодекса, предусматривающая ответственность вплоть до шести лет колонии за хищение средств с банковского счета. О том, как полиция борется с этим распространенным видом преступления, «Известиям» рассказал руководитель УВД по ЮЗАО Москвы генерал-майор Юрий Демин, чье подразделение первым в стране разработало эффективную методику борьбы с так называемыми звонарями.

Как обманывали стариков

Незаконное списание средств с банковских карточек граждан в последние несколько лет приняло характер настоящей эпидемии. Неизвестные звонят потенциальной жертве на мобильный, представляются сотрудниками банка и различными уловками вынуждают сообщить данные карты, привязанной к номеру телефона. Затем их сообщники переводят средства на свои счета или совершают покупки в магазинах.

Такой дистанционный способ обмана рассчитан на пожилых людей — именно эта категория граждан в зоне особого внимания жуликов.

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«Преступники часто просто бросают трубки, когда слышат молодой голос. Их интересует только старшее поколение, люди этого возраста более доверчивы и не всегда соблюдают правила безопасности при обращении с банковскими картами», — говорит Демин.

По словам генерала, в 2016 году была выработана методика расследования такого рода преступлений. Большой опыт полицейские получили во время работы по уголовному делу, получившему название «Дети войны», в 2016–2018 годах. Своим неофициальным названием расследование обязано уловке, которую использовали мошенники.

«По версии следствия, соучастники входили в состав организованной группы, располагали базой данных с телефонами пожилых москвичей, звонили им и, представляясь сотрудниками государственных органов, рассказывали о якобы полагающихся социальных выплатах и компенсациях, в том числе в рамках реализации федеральной программы «Дети войны». Заинтересовав положенными материальными компенсациями, продолжая вводить в заблуждение потерпевших, заставляли выполнять определенные манипуляции по банковской карте через банкомат, получая тем самым незаконный доступ ко всем денежным средствам, хранящимся на счетах в банке, после чего осуществляли денежный перевод с банковской карты потерпевшего на карты, оформленные на номинальных лиц», — говорится в официальном заявлении Мосгорпрокуратуры, направившей в феврале текущего года дело по 32 эпизодам в суд.

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«Потерпевшими по данному уголовному делу проходят не только москвичи, но также жители Ростова-на-Дону. Расследование продолжается. Но этот процесс стал одной из причин появления новой нормы в Уголовном кодексе», — говорит генерал Демин. Следователи подразделений УВД ЮЗАО обращались в законодательные органы с просьбой вынести эту категорию преступлений в отдельный состав.

«На сегодняшний день это преступление считается тяжким, преступник получает за него серьезное наказание. Это дополнительный фактор, способствующий снижению числа преступлений», — говорит собеседник.

Звонок к беде

По оценке Юрия Демина, до 60% всех хищений с банковских карт происходит путем обзвона. В полиции жуликов, которые таким способом зарабатывают, называют звонарями. Эти преступления не имеют ничего общего с кибертехнологиями.

«Преступники всегда идут легким путем, а не тяжелым. Лидеры таких преступных групп мыслят как менеджеры — они не будут вкладываться в наукоемкие технологии там, где можно обойтись без них», — говорит генерал.

Специалисты по карточкам в 2018 году похитили у жителей Москвы в общей сложности 12 млрд рублей, приводит данные столичного главка полиции Юрий Демин.





Фото: пресс-служба УВД по ЮЗАО Генерал Юрий Демин

Чаще всего звонящие представляются сотрудниками банковских учреждений и социальных служб. Реже вводят в заблуждение под видом продавцов того или иного товара, представителей интернет-провайдеров или поставщиков медицинских услуг.

УВД по ЮЗАО сегодня уверенно удерживает пальму первенства в борьбе с преступниками подобного рода. За прошлый и текущий годы были ликвидированы три организованных преступных группы, поставивших обман пенсионеров на поток. Одну из шаек сыщики поймали буквально на днях.

«Установлено, что злоумышленники осуществляли рассылку СМС-уведомлений с текстом «Ваша карта заблокирована» и указывали телефонный номер, на который необходимо перезвонить для ее разблокировки. В ходе телефонного разговора участники группы узнавали у потерпевших их персональные данные и реквизиты карт. Получив необходимые сведения, они снимали денежные средства со счетов через банкоматы либо покупали дорогостоящую технику для последующей реализации. По версии органов предварительного следствия, подозреваемые отправили гражданам более 500 подобных сообщений», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Анонимность — мать хищения

Во время обысков по апрельскому делу сыщики УВД по ЮЗАО изъяли 80 мобильников, несколько десятков банковских карт, девять ноутбуков, 13 планшетов, четыре диска с базами данных и 350 сим-карт. Это типичный для «звонарей» набор.

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