В Смоленске зафиксирована первая смерть от коронавируса

В Смоленске от коронавируса скончался первый пациент. Об этом в субботу, 11 апреля, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по региону.

«Случаев с летальным исходом ― 1 (г. Смоленск); заражение произошло на территории г. Москвы, прибыл в г. Смоленск, будучи уже больным, в тяжелом состоянии госпитализирован в специализированное медицинское учреждение. Несмотря на проводимую терапию, состояние пациента оставалось тяжелым, усугублялся тяжелый коморбидный фон», ― рассказали в службе.

В Роспотребнадзоре отметили, что с начала эпидемии коронавируса в регионе зафиксировано 17 случаев заболевания этой инфекцией: восемь ― в Смоленске, один ― в городе Десногорск, пять ― в Гагаринском районе, два ― в Рославльском районе и еще один ― в Ярцевском районе.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 11 апреля, в России общее число заболевших достигло 13 584 человек в 82 регионах страны. Умерли 106 пациентов, выздоровели ― 1045.

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