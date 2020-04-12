В США число зараженных COVID-19 превысило 530 тыс. человек

В США зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на основе сведений федеральных и местных властей в воскресенье, 12 апреля, приводит Университет Джона Хопкинса.

Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило отметку в 20,6 тыс. Излечились от заболевания 32 110 пациентов.

Всего, по данным университета, в США на сегодняшний день проведено более 2,6 млн тестов на выявление наличия инфекции.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что федеральные власти США впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о введении режима крупного бедствия (major disaster) из-за распространения COVID-19 одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия.

Документ позволит властям штатов получить средства из федерального бюджета, которые они направят на борьбу с коронавирусной инфекцией

Ранее, 10 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что, по прогнозам, в стране от коронавируса умрут менее 100 тыс. человек, хотя раньше говорилось, что их число может достичь 225 тыс. В этот же день американский лидер заявил, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

С начала распространения коронавирусной инфекции в декабре прошлого года в китайском Ухане, в мире, по данным Worldometer, зафиксировано почти 1,8 млн случаев заболевания, вылечились — 409 540, скончались — 109 654.