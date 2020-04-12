Прямой эфир
Сюжет:

В США число зараженных COVID-19 превысило 530 тыс. человек

0
Фото: REUTERS/Caitlin Ochs
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США зафиксировано более 530 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие данные на основе сведений федеральных и местных властей в воскресенье, 12 апреля, приводит Университет Джона Хопкинса.

Рейтинг ободрения: почему Дональд Трамп набирает очки на пандемии
Коронавирус и выход Берни Сандерса из гонки пока не помогли демократам в борьбе за Белый дом

Число жертв коронавирусной инфекции в Соединенных Штатах превысило отметку в 20,6 тыс. Излечились от заболевания 32 110 пациентов.

Всего, по данным университета, в США на сегодняшний день проведено более 2,6 млн тестов на выявление наличия инфекции.

Ранее, в воскресенье, стало известно, что федеральные власти США впервые в истории страны приняли решение одобрить декларацию о введении режима крупного бедствия (major disaster) из-за распространения COVID-19 одновременно во всех американских штатах и столичном округе Колумбия.

Документ позволит властям штатов получить средства из федерального бюджета, которые они направят на борьбу с коронавирусной инфекцией

Ранее, 10 апреля, президент США Дональд Трамп заявил, что, по прогнозам, в стране от коронавируса умрут менее 100 тыс. человек, хотя раньше говорилось, что их число может достичь 225 тыс. В этот же день американский лидер заявил, что Соединенные Штаты находятся на пике распространения коронавируса. Он отметил, что в некоторых штатах заболеваемость уже пошла на спад.

С начала распространения коронавирусной инфекции в декабре прошлого года в китайском Ухане, в мире, по данным Worldometer, зафиксировано почти 1,8 млн случаев заболевания, вылечились — 409 540, скончались — 109 654.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пушков заявил об угасающей гегемонии США в мире
Число умерших от коронавируса в США превысило 20 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020