Вирусолог оценил вероятность возникновения опасных мутаций COVID-19

Несмотря на то, что коронавирус постоянно меняется, у него не будет более опасных мутаций. Такое мнение в интервью RT выразил заведующий лабораторией экологии вирусов НИЦ фундаментальной и трансляционной медицины Кирилл Шаршов.

По словам специалиста, стратегия вируса заставляет его снижать вирулентность спустя некоторое время, причем такая динамика прослеживается у большинства актуальных вирусов. Также Шаршов отметил, что высокая летальность для вируса является эволюционным тупиком, после чего он не станет относительно безвредным, сезонным.

Шаршов уточнил, что и новый коронавирус может быть сезонным, и его распространение с началом лета, возможно, утихнет, но может возобновиться в умеренной форме в октябре–ноябре.

«Такой вариант наиболее вероятен. Вполне возможно, что этот вирус станет сезонным. Любое респираторное заражение идет волнообразно. В качестве примера можно привести «свиной грипп», который в 2009 году очень быстро поразил весь земной шар — и превратился в относительно безобидный сезонный вирус», — рассказал Шаршов.

Также специалист отметил, что человек вряд ли сможет предотвратить появление опасных возбудителей заболеваний, но модно снизить риски, если правильно применять препараты и проходить вакцинацию, чтобы избежать распространения устойчивых штаммов вирусов.

Согласно порталу стопкоронавирус.рф, в России зафиксировано 15 770 случаев заражения COVID-19 (2 186 за последние сутки), 130 человек скончались, выздоровел 1 291 человек.

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