Ученые установили расстояние распространения аэрозольных частиц COVID-19

COVID-19 может распространяться через аэрозольные частицы на расстоянии 4 метра от больного, такой результат показало новое исследование китайских ученых. Об этом сообщает газета Daily Mail, со ссылкой на научный журнал «Новые инфекционные заболевания» (Emerging Infectious Diseases).

Ученые из китайской Академии военных наук изучали аэрозольную передачу коронавируса, когда частицы капель остаются в воздухе в течение нескольких часов. Они выяснили, что частицы с вирусом могут задерживаться в воздухе на расстоянии четырех метров от пациентов.

В большинстве стран обязательная дистанция между людьми составляет от 1,5 до 2 м.

Китайские исследователи при этом отмечают, что на данный момент нет данных, подтверждающих, что аэрозольные частицы способны заразить коронавирусом.

Российские вирусологи считают, что кошки наиболее восприимчивы к COVID-19, поэтому могут стать перспективной животной моделью для проверки действия потенциальных лекарств и вакцин от коронавируса. О высокой чувствительности этих четвероногих к новой инфекции свидетельствует и ряд научных работ ученых из КНР.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире превысило 1,7 млн. При этом более 110 тыс. человек скончались, более 412 тыс. пациентов вылечились.