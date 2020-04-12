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Ученые назвали невозможным скорое сдерживание SARS-CoV-2

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Shen Bohan
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Группа ученых из Университета Гонконга после сравнительных исследований нового коронавируса и штамма, вызывающего атипичную пневмонию (ТОРС, тяжелый острый респираторный синдром), заявили, что «практически нет шансов» сдержать распространение SARS-CoV-2 до июля этого года. Об этом сообщает в воскресенье, 12 апреля, газета South China Morning Post.

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К такому выводу микробиологи под руководством профессора Юэн Квок-юнга пришли, выяснив, что новый коронавирус ведет себя более чем в три раза агрессивнее ТОРС, поражая ткани легких.

Для того чтобы это определить, ученые взяли образцы легочной ткани у шести пациентов-добровольцев. Исследование активности вируса показало, что в течение 48 часов он реплицировался в клетках легких в 3,2 раза сильнее, чем вирус атипичной пневмонии.

При этом, как отметили микробиологи, он практически не дал иммунитету зараженных себя обнаружить, так как вызывал более медленные защитные и воспалительные реакции. Так, за двое суток нахождения в организме своей жертвы новый коронавирус практически не спровоцировал действие сигнальных белков.

«Коронавирус ведет себя словно ниндзя, размножаясь в организме в условиях пониженного уровня интерферонов и воспалительных реакций», — цитирует издание заявление одного из участников исследования доктора Джаспера Чана.

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря прошлого года. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным Worldometer на 12 апреля, количество случаев нового типа коронавируса в мире достигло 1 796 414. При этом 110 030 человек скончались, 412 102 пациента вылечились.

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