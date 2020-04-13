«Из нашего стадиона сделали госпиталь»

Пандемия серьезно бьет по индустрии развлечений, в том числе и футболу. «Известия» пообщались с российским владельцем португальского клуба «Лейрия» Александром Толстиковым, который рассказал о том, как его команда справляется с кризисом, и оценил вероятность резкого снижения цен на трансферы.

— Где вас застала пандемия?

— Слава богу, вовремя улетел из Португалии. Еще в тот момент, когда никакой паники не было. Сейчас в Москве, рядом с семьей.

— Вы наверняка на связи с клубом. Как там обстоят дела?

— Высшая лига собирается доигрывать сезон. А вот в третьей лиге, где мы выступаем, федерация аннулировала чемпионат. Никто не вылетел, насчет команд, которые должны повыситься в классе, пока нет решения. Возможно, сыграют плей-офф для выявления победителей. По этому поводу идут дискуссии. В целом клубам из низших дивизионов сейчас очень тяжело выживать и держать команды на плаву. То же самое, что и в России.

— Статистика по количеству зараженных в Португалии в десять раз лучше, чем в соседней Испании. Как это можно объяснить?

— Португалия быстро среагировала на эту ситуацию и ввела режим самоизоляции, сейчас вообще объявили чрезвычайный режим до 18 апреля. В стране все очень дисциплинированно относятся к данной необходимой мере. Возможно, это сыграло роль. Пока очень сложно сказать, почему у одних стран всё это протекает одним образом, а у других — совершенно иным.

— Как эта ситуация затронула город Лейрия?

— Мэрия приняла решение из нашего стадиона «Магальяйнш Песоа» сделать госпиталь, правда, больных там, слава богу, вроде нет. В целом ситуация протекает как во всем мире. Парки и детские площадки закрыты, в магазинах и аптеках все соблюдают дистанцию.

— Насколько сложно переоборудовать стадион в мобильный госпиталь?

— Ну у нас достаточно современная арена. Там есть всё необходимое для подобных целей: просторные ложи, туалеты, душевые. Также там были установлены специальные шатры на беговых дорожках вдоль поля.

— Как настроение у футболистов вашего клуба во время такой непредусмотренной и длительной паузы?

— Им очень сложно. Для любого футболиста тяжело, когда он не тренируется и не играет. Ну и, как любому человеку, постоянно сидеть дома непросто. К тому же в воздухе весит состояние неопределенности будущего — это давит. Непонятно, какой будет ситуация в португальском футболе, как, впрочем, и в мировом. Неизвестно, какой будет формула проведения следующего чемпионата. Тем клубам, которые зависят в основном от спонсорских денег, придется сложно. Посмотрим...

— Вы как владелец клуба уже ощутили на себе кризис?

— Конечно, как и все клубы в мире. Но ощутимее он будет при формировании бюджета на следующий сезон. Так, заработка в летнее трансферное окно не предвидится из-за остановки чемпионата.

— Пришлось как-то урезать зарплаты своим игрокам?

— Нет, мы заплатили за февраль включительно, а федерация обещает компенсировать март–апрель. Это что касаемо нашей лиги.

— Вы сказали, что продажа игроков — значимый пункт в бюджете клуба. Текущая ситуация может повлиять на снижение спроса со стороны грандов в ближайшие несколько лет?

— Конечно, может. И, скорее всего, так и будет. Это сейчас касается не только частных клубов, но и государственных. Основной поток финансов идет на совершенно другие вещи, и спорт от этого будет страдать. Поэтому для того, чтобы выживать, трансферная стоимость футболистов понизится.

— Как вы думаете, новые цены на трансферы будут на уровне какого года: 2010-го, 2015-го?

— Сложно сейчас давать какие-то прогнозы. Просто хочется, чтобы это всё закончилось как можно быстрее. А там уже будем от печки плясать. У каждого клуба свои цели и задачи. Соответственно, в их рамках и будет вестись трансферная политика.

— Легионеры, которые выступают за ваш клуб, остались в Португалии?

— Да, все сидят в Португалии. Границы закрыты. Поэтому многие ребята сейчас, увы, не находятся вблизи своих родных.

— У вас есть понимание относительно истекающих ближайшим летом контрактов и аренд с футболистами?

— Этот вопрос волнует сейчас всех, но нас в меньшей степени. Дело в том, что у большей части игроков нашей команды заканчиваются контракты. Наверное, национальные лиги по рекомендациям ФИФА предложат клубам пролонгировать истекающие контракты и аренды до фактического окончания текущего сезона, если он состоится. Других вариантов не вижу. Все слышали комментарии известных юристов по этому поводу, и ни один из них не дал четкого ответа. Думаю, всё будет решаться индивидуально в каждом клубе.

— Со следующего сезона ФИФА введет ограничение на количество международных аренд. С учетом ситуации не стоит ли это отсрочить?

— Сейчас много чего необходимо отсрочить, и данных ограничений это касается в первую очередь. Клубам в нынешнее время не до изменений, выжить бы.