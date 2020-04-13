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В ВОЗ назвали опасность неправильного ношения медицинской маски

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Медицинская маска при отсутствии других мер защиты повышает риск заражения коронавирусом. Об этом в воскресенье, 12 апреля, в эфире федерального телеканала рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Нужно, чтобы у людей было достаточно масок. Однако маска защищает не полностью. Если носить только маску, а всё другое бросить — не соблюдать дистанцию, не мыть руки, — вы точно заболеете», — приводит слова специалиста телеканал «360».

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Кроме того, она добавила, что если промокшую от дыхания маску не выбросить через два часа, то можно стать и источником заражения. При этом здоровым людям маску лучше не носить, если они не находятся в одном помещении с заболевшими. В этом случае дистанция является более эффективной мерой, чем личное средство защиты, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Именно халатность населения в соблюдении правил режима самоизоляции, по мнению Вуйнович, стала причиной роста числа случаев заражения коронавирусом в Москве, пишет RNS.

По данным оперативного штаба на 12 апреля, число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 2186 и составило 15 770 человек, 130 человек скончались, выздоровел 1291 пациент.

9 апреля сообщалось, что украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский поставил под сомнение эффективность черных противовирусных масок с угольными фильтрами и заявил, что от коронавируса они защитить не могут.

корона

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией, пишет «Газета.ру».

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