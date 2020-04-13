В Москве за пропусками обратились более 702 тыс. граждан

Более 702 тыс. заявок на оформление электронных пропусков подали в Москве по данным на 10:00 13 апреля. Как сообщили в столичном оперштабе, из них выдано 697 899 рабочих пропусков.

Пропуска начнут действовать в городе с 15 апреля.

Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что с начала работы соответствующей опции на портале мэра столицы горожане оформили 780 тыс. цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Он отметил высокую востребованность этой опции, которая стала доступна этой ночью.

По словам Лысенко, 80% — рабочие пропуска, остальное — разовые различного типа. Всего пропусков для поездок на работу должны выдать не более 1,5 млн.

Получить пропуск для передвижения по городу на автомобиле или общественном транспорте можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.

Пропуска оформляют по заявлению для удобства москвичей. Внесенные данные будут проверять и в случае предоставления недостоверной информации пропуска аннулируют. Цифровой документ действует только при предъявлении паспорта. При несовпадении данных он будет считаться недействительным.

Также оперштаб напомнил гражданам про ответственность за предоставление недостоверных данных.

Кроме того, фиксируется бот-атака, в том числе из-за границы, на сервера mos.ru, где создан раздел по оформлению пропусков. Расследованием займутся правоохранительные органы.

«В связи с высокой нагрузкой на сервер возможно увеличение времени ожидания ответа с пропуском», — отметили в штабе, посоветовав оформлять заявку через домен nedoma.mos.ru.

Ранее в этот же день в столичной мэрии сообщали, что, кроме цифрового пропуска, по городу на транспорте можно передвигаться при наличии действующего служебного удостоверения. Им могут воспользоваться военнослужащие, государственные и муниципальные служащие, судьи, адвокаты, нотариусы, включая их помощников, журналисты, работники частных охранных предприятий.

О введении в Москве пропускного режима с 13 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил 10 апреля, сообщив об ухудшении ситуации с коронавирусом в городе.

Согласно последним данным портала стопкоронавирус.рф, в России зарегистрировано 15 770 случаев COVID-19, 2186 произошло за последние сутки. 130 человек скончались, выздоровел 1291 пациент.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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